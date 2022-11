Menina siciliana de 10 anos morre num 'desafio' do TikTok. Caso volta a levantar sérias questões sobre as redes sociais

O telemóvel onde ficaram as imagens dos últimos momentos está a ser investigado pela polícia. Foram registadas na casa de banho, em frente ao espelho. O desafio indicava que se usasse um cinto e A., uma menina de dez anos, usou o de um robe lá de casa para enrolar em volta do pescoço e assim provocar a asfixia que levaria ao desmaio temporário sugerido através do Tik Tok.

Filmar o ato corajoso e partilhá-lo de seguida na rede social terá parecido à miúda qualquer coisa um degrau acima da normalidade, mas no bom sentido, naquele que permite ultrapassar obstáculos e provar a coragem individual.

Contudo A. foi longe demais, como poderia ela saber quando parar? Ao dar entrada nos cuidados intensivos no Hospital Di Cristina, em Palermo, Sicília, o estado da criança era terrível, estava num "coma irreversível", como explicaram os médicos na manhã seguinte. Pouco tempo depois, era declarada a morte cerebral e os pais optaram por doar os seus órgãos.

Quem culpar?

No hospital, uma pequena multidão de familiares e amigos chorava impotente perante o resultado deste perigo que vem da Internet.

A. apertou o pescoço para participar no "Desafio Black Out" proposto através da rede social mais popular entre os adolescentes, o Tik Tok. O teste de sufocamento extremo em que A. fatalmente alinhou é suposto ser filmado e partilhado de seguida naquela rede.

Segundo o jornal "La Reppublica", o caso já é objeto de dois processos. Um por "incitamento ao suicídio" contra desconhecidos, para dar continuidade à investigação, e outro também de natureza criminal. Os promotores dos processos querem verificar de que modo A. poderá ter tido oportunidade de participar no "desafio" naquela rede social, se foi ela que gravou o vídeo ou se viu aquela situação e tentou imitá-la.

Chamam-se desafios e muitas vezes querem fazer-se passar por jogos infantis inofensivos, que são partilhados com amigos e estranhos através das redes sociais. Há casos em que as ações propostas são apenas tolas ou rídiculas, como se lê no site "Avvenire.it". Contudo, há uma imposição de regras e procedimentos cada vez mais perigosos impostos aos participantes. A., uma siciliana de dez anos, não é a primeira criança a morrer desta forma, é, sim, uma criança morta a mais.

A mentira repetida

Este desafio de experiência de sufocação já se encontra a circular na internet há bastante tempo e um porta-voz da Tik Tok declarou prontamente no dia seguinte à morte da rapariga siciliana: "Estamos à disposição das autoridades competentes para cooperar nas suas investigações".

Trata-se de uma verdadeira "armadilha" cobiçada por adolescentes ávidos por mostrar a todos a sua coragem na ânsia de ganhar seguidores na rede. Apesar de as supostas sensações de euforia prévias ao desmaio virem a ser negadas por todos os médicos, a "brincadeira" continua a ser divulgada na web e a encontrar adeptos, que são cada vez mais jovens.

A. tinha três perfis no Facebook e pelo menos dois no TikTok, que estão a ser investigados pelas autoridades.

"Há uma precocidade geral no comportamento e as crianças hoje são super estimuladas", declara ao "Avvenire.it" Matteo Lancini, psicólogo e psicoterapeuta da Fundação Monitauro de Milão, lembrando que os perigos transitaram de lugar para a internet, ainda mais depois dos confinamentos impostos pela pandemia.

Segundo Lancini, o computador ou telemóvel não são "considerados realidade virtual, mas sim a vida real". Daí a necessidade de exibir nas redes sociais "todas as manifestações de si mesmos, inclusive expressões de desconforto". A busca de visibilidade e o esforço para ser popular mantendo-se em primeiro plano e na moda ganham dimensão, diz. "E devemos acrescentar também a vontade de ter sucesso para não dececionar os pais."