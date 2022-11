Democratas e republicanos de acordo. Julgamento de Donald Trump só começa a 8 de fevereiro

Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado e Mitch McConnell, líder da minoria republicana, concordaram em atrasar o início do julgamento de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que apenas contratou uma equipa de advogados esta quinta-feira, segundo escreve o “New York Times”.

Os democratas vão entregar a resolução de destituição, que a Câmara dos Representantes aprovou por 232 votos contra 197, com o apoio de dez parlamentares republicanos, já na segunda-feira mas o julgamento começa apenas a 8 de fevereiro, daqui a duas semanas. Ambos os lados têm interesse em que assim seja: os republicanos porque querem que Trump tenha tempo para se preparar e, possivelmente, ter uma última oportunidade para limpar alguma da má reputação que pode ter vertido sobre o partido como um todo; os democratas porque convém que Joe Biden comece já a aprovar os membros da sua equipa e a dar gás ao seu gigante pacote de ajudas à economia e às famílias, ambas soterradas pelas consequências da pandemia. Isso mesmo disse Schumer: “Este tempo vai permitir ao Senado conduzir outros assuntos de interesse para o povo norte-americano tal como a confirmação de posições no governo e a aprovação da lei de combate à covid-19 que vai trazer um grande ajuda a milhões de pessoas que estão a sofrer com esta pandemia”.

Esse dia, 8 de fevereiro, será histórico por várias razões: nunca um mesmo presidente sofreu dois processos de destituição e nunca houve um julgamento de impeachment após terminado o mandato desse presidente. É também por isso que ainda não se sabem muitos detalhes sobre como é que o julgamento se irá processar, até porque é possível que Donald Trump peça, antes de tudo o resto, para que a constitucionalidade deste julgamento seja avaliada pelos senadores.

Joe Biden não tem comentado este processo mas na quinta-feira acabou por dizer que lhe agrada que o prazo tenha sido estendido: “Quanto mais tempo tivemos para começar a combater estas crises melhor”, disse, citado pelo “New York Times”.

Trump vai ser julgado por incitamento à insurreição, por alegadamente ter desencadeado, com um discurso particularmente inflamado, a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, no momento em que os congressistas cumpriam a contagem final dos votos no Colégio Eleitoral, que deram a vitória a Joe Biden.