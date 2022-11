Brasil. Bolsonaro resiste à falta de oxigénio

Os doentes que chegam na nova vaga da pandemia “vêm mais graves e são mais jovens do que anteriormente”, conta ao Expresso a infeciologista Mariana Vasconcelos, médica em dois hospitais de Porto Velho, capital do ultraperiférico estado da Rondónia, a sul do Amazonas. “Na maioria continuam a ser idosos, mas esta semana tivemos de ventilar um jovem que não era obeso nem tinha doenças associadas. Não sabemos se estamos a ser afetados pela nova estirpe. Clinicamente, podemos assegurar que temos recebido doentes infetados na primeira fase que voltam a estar positivos. Em média temos uma taxa de mortalidade de 80% dos ventilados invasivamente.”

Mariana tem trabalhado 80 horas por semana: “Vou em 15 dias seguidos, sem folgas. O maior problema no norte do Brasil é a falta de profissionais de saúde. O Governo paga até mais 50% do salário-base, mas nem assim consegue atraí-los para cá. A cidade mais próxima está a duas horas de automóvel, estamos a quatro horas de avião de São Paulo e a uma de Manaus.” Capital do Amazonas, a cidade viu morrer pelo menos 41 pessoas na última semana, por falta de oxigénio nos hospitais.