Alemanha. Fiel sucessor de Merkel tenta segurar lugar de chanceler

Quando, imediatamente antes da eleição do passado dia 16, Annegret Kramp-Karrenbauer declarou à revista “Der Spiegel” que não valia a pena falar em público de questões que dessem uma ideia de desunião no partido que ainda chefiava (a União Democrata-Cristã, CDU), referia-se especificamente às declarações de um dos então candidatos à liderança. Friedrich Merz denunciara “fações do aparelho do partido” que estariam a impedi-lo de alcançar o cargo. Kramp-Karrenbauer fez o que tinha de ser feito para evitar acusações públicas e “discussões que prejudicam a CDU como um todo”, tão pouco ao estilo tradicional da disciplina daquela força política.

A união da CDU é questão fundamental para a sua melhor sobrevivência em ano de eleições legislativas, previstas para 26 de setembro. Tudo indica que a CDU, naturalmente coligada com o partido irmão da Baviera (a União Social-Cristã, CSU), voltará a ser o partido com maior percentagem. Reúne mais de 30% das intenções de voto. Significa isto que quem encabeçar a aliança CDU/CSU tem mais probabilidades do que qualquer outro de vir a ser candidato a chanceler. Ora, a vitória de Armin Laschet e, com ela, a promessa de continuidade da “CDU ao centro” tornam essa possibilidade mais provável, mas não constituem garantia para o efeito.