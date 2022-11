Adiar as eleições? A Catalunha tentou e esbarrou nos tribunais

A Catalunha vai a votos este ano e, como em Portugal, a data das eleições gera polémica. Se a barreira constitucional ao adiamento das presidenciais portuguesas não evitou críticas aos que tiveram meses para pensar no assunto e não parecem tê-lo feito, para os catalães a data para ir às urnas ainda é incógnita. De início marcadas para 14 de fevereiro, o governo regional adiou-as para 30 de maio argumentando que a pandemia as tornava dificilmente viáveis, mas foram repostas na data original por uma resolução do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler