EUA voltam ao acordo sobre o clima - as 17 primeiras decisões do Presidente Biden estão em curso

O regresso dos EUA ao Acordo de Paris sobre o clima era esperado assim que Joe Biden chegasse à Casa Branca. Aliás, esta foi uma das primeiras decisões tomadas pelo democrata, que, segundo a CNN, já enviou uma nota às Nações Unidas para que o país retome o grupo de países que se comprometeram a combater as alterações climáticas.

Depois de terminada a cerimónia de tomada de posse no Capitólio, Biden seguiu para a Casa Branca. Em frente às câmaras assinou as primeiras três decisões como presidente. Depois, conta a CNN, seguiram-se pelo menos mais 14. “Este é um dos primeiros compromissos que vamos ter hoje. Achei que com o estado atual da nossa nação não havia tempo a perder. Temos de começar a trabalhar imediatamente”, disse Biden aos jornalistas presentes naquela que foi a primeira vez na Sala Oval como presidente norte-americano.

Além do regresso ao Acordo de Paris, assinou ainda um documento que prevê o uso obrigatório de máscara em todas as propriedades federais e outros para assegurar a igualdade racial, refere a CNN. “Tal como indicamos anteriormente, ao longo dos próximos dias da semana vamos assinar uma série de ordens executivas. Algumas vão ser ainda assinadas hoje [quarta-feira] e vão ajudar a mudar o curso da crise de covid-19 e a combater as alterações climáticas de uma forma como até agora não tínhamos feito.”

A estas decisões Biden chamou “pontos de partida” para cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral. “Acho que algumas coisas que vamos fazer vão ser ousadas e vitais, não há melhor momento para começar do que hoje. Há um grande caminho a fazer. Estas são apenas ordens executivas. Será ainda preciso definir legislação para muitas destas coisas”.

Joe Biden tomou posse como o 46º Presidente dos EUA.

Algumas das medidas assinadas por Biden:

Reverte diretamente medidas de Trump

COVID-19 | Pára a saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde e nomeia Anthony Fauci como chefe da delegação norte-americana na organização;

AMBIENTE | Regresso ao Acordo de Paris sobre o clima, um processo que deve demorar 30 dias; cancela o Gasoduto Keystone e pede às agências para reverem e reverterem mais de 100 medidas tomadas por Donald Trump em matéria de ambiente;

IGUALDADE | Termina com a Comissão 1776 e ordena às agências para reverem as ações que asseguram a igualdade racial;

POPULAÇÃO | Exige que não-cidadãos sejam incluídos no Censos e tidos em conta na representação para o congresso;

IMIGRAÇÃO | Termina com o impedimento de cidadãos de sete países maioritariamente muçulmanos entrarem nos EUA; reverte a expansão da autoridade de controle de imigração; pára a construção do muro na fronteira com o México, terminando com a declaração de emergência nacional que estava a ser usada para o financiar.

Novas medidas

COVID-19 | Lança os “100 Days Masking Challenge”, que desafia os norte-americanos a usarem máscara ao longo dos próximos 100 dias. Além disso torna obrigatória a sua utilização em propriedades federais; cria o cargo de Coordenador da Resposta à Covid-19, que reporta diretamente ao Presidente e faz a gestão da produção e distribuição das vacinas e equipamento médico;

ECONOMIA | Estende a todo o país à moratória de despejos e encerramentos até 31 de março; estende até pelo menos 30 de setembro a já existente pausa nos pagamentos de empréstimos a estudantes;

IMIGRAÇÃO | Reforça a legislação DACA (relativa aos filhos dos imigrantes não documentados e que já nasceram nos EUA).