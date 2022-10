EUA. A terceira republicana mais importante no Congresso, Liz Cheney, vai votar a favor do impeachment de Trump

São necessários dois terços para o impeachment avançar e os democratas acabam de somar um voto importante: Liz Cheney, terceira na hierarquia republicana no Congresso, vai votar a favor do afastamento imediato de Donald Trump da Presidência. “Nunca houve um maior traição de um Presidente às suas funções e ao juramento da Constituição”, justifica a republicana, que considera que Trump incitou à invasão do Capitólio há uma semana.

É o maior nome até agora entre os republicanos a juntar-se aos democratas no seu intuito de concretizar o impeachment. A decisão de avançar para a destituição surge depois de o vice-presidente Mike Pence ter rejeitado a possibilidade de usar a 25ª emenda para tirar imediatamente Trump do cargo. Os democratas avançaram logo a seguir para o processo de impeachment, que tem uma votação já esta quarta-feira.

Liz Cheney é filha do ex-vice-presidente dos EUA Dick Cheney, que serviu com George W. Bush, ex-Presidente que a propósito do ataque ao Capitólio arrasou o comportamento de Donald Trump por ter incitado à rebelião por estar continuamente a pôr em causa os resultados eleitorais. “Isto é como os resultados eleitorais são disputados na república das bananas - não na nossa república democrática. Fico estupefacto pelo comportamento irresponsável de alguns líderes políticos desde o dia das eleições e pela falta de respeito hoje demonstrada pelas nossas instituições, tradições e lei”, disse há uma semana George W. Bush, numa nota assinada com a ex-primeira-dama Laura Bush - ambos consideram “doentias e devastadoras” as imagens da invasão ao Capitólio.

Na mesma nota, Bush considera ainda que a invasão foi levada a cabo por pessoas de “paixões inflamadas por mentiras e falsas esperanças”. “A insurreição pode causar graves estragos na nossa Nação e reputação. Nos EUA é responsabilidade fundamental de cada cidadão patriótico apoiar a legislação vigente. Para aqueles que ficaram desapontados com o resultado eleitoral: o nosso país é mais importante que os políticos do momento”, concluiu a nota, apelando ainda a que se deixe os eleitos “cumprirem os seus deveres e representarem a voz do povo”.