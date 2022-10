“Sinto que não somos bem-vindos”

Não é fácil encontrar um emigrante português no Reino Unido que tenha uma palavra positiva sobre o ‘Brexit’. Para Cláudio Feliciano, lisboeta radicado há 16 anos em Inglaterra, o ano 2020 não podia ter corrido melhor. É patrão da empresa de transportes Leva & Traz, de Worcester, a 50 quilómetros de Birmingham. “Custa-me dizer isto mas, graças à covid-19 e ao ‘Brexit’, tive o melhor ano de sempre em termos de negócio”, conta ao Expresso. “Não tive descanso para dar vazão aos pedidos de mudanças. Muitas pessoas abandonaram o Reino Unido. Fiz muitas mudanças de alemães que regressaram ao seu país. Ou de ingleses que foram para Espanha. E, claro, de portugueses que voltaram para Portugal.”

Segundo estimativas do Governo português, cerca de 400 mil portugueses residem habitualmente no Reino Unido. As estatísticas do Ministério do Interior britânico indicam números inferiores. Na sequência da saída da União Europeia (UE), os cidadãos europeus que queiram continuar a viver legalmente no Reino Unido têm de se candidatar ao estatuto de residente até 30 de junho de 2021, através do “EU Settlement Scheme”. Até 30 de setembro passado, foram recebidos apenas 306 mil pedidos de portugueses, muitos deles duplicados.