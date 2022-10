Pandemia matou quase dois milhões de pessoas em todo o mundo

São números que não abrandam. Mais de 89.557.550 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito este domingo com base em fontes oficiais.



Há 55.288.900 pessoas consideradas curadas, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.



Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.



No sábado, registaram-se 13.357 mortes e 756.368 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram os Estados Unidos (3.684), Brasil (1.171) e México (1.135).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 372.522 mortes e 22.138.418 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins.



Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 202.631 mortes e 8.075.998 casos, a Índia com 150.999 mortes (10.450.284 casos), o México com 133.204 mortes (1.524.036 casos) e o Reino Unido com 80.868 mortos (3.017.409 casos).



Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 173 mortes por 100 mil habitantes, seguida da Eslovénia (143), Bósnia (131), Itália (130) e Macedónia do Norte (125).



Em termos de regiões do mundo, a Europa totalizou 617.928 mortes para 28.772.389 casos, a América Latina e Caribe 529.080 mortes (16.444.245 casos), os Estados Unidos e Canadá 389.310 mortes (22.789.340 casos), a Ásia 225.228 mortes (14.292.742 casos), o Médio Oriente 91.957 mortes (4.204.639 casos), a África 72.122 mortes (3.022.860 casos) e a Oceânia 945 mortes (31.336 casos).



O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde.



Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.