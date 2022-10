EUA. Entrevista a Ernest Moniz, conselheiro de Joe Biden: “As nossas instituições democráticas poderão deixar de funcionar”

O físico nuclear Ernest Moniz, de 76 anos, foi o primeiro luso-americano a integrar um Governo dos Estados Unidos (2013-17), no segundo mandato de Barack Obama. Regressado à política em maio como conselheiro de Joe Biden, revela prioridades da futura Administração, que não integrará. Denuncia ainda o “caos” deixado por Donald Trump no combate à pandemia: com 4% da população mundial, os EUA contabilizam um quarto do total de infeções (mais de 21 milhões) e de mortes (cerca de 357 mil).

As projeções indicam que mais de 100 mil americanos sucumbirão à covid-19 este mês. Como avalia o trabalho do Presidente contra a pandemia?

Mesmo reconhecendo que os Estados Unidos têm um problema estrutural de acesso aos cuidados de saúde, o fulcral foi a resposta da Administração. Uma desilusão, até porque somos o país com mais ferramentas no mundo, mas não as usamos. Os atrasos iniciais e o estado de negação de Trump ilustram a falta de liderança do Estado central. Ele é o responsável pelo caos que se vive.

