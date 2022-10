Segurança revelou “falhanço monumental”. Como foi possível ataque ao Capitólio?

Não uma mas uma sucessão de erros. A segurança do Capitólio falhou em toda a linha – é a opinião generalizada - e o tom das críticas pode ser resumido pela expressão “falhanço monumental” utilizada pelo líder republicano do Senado, Mitch McConnell, que anunciou a realização de uma investigação.

Como foi possível que os manifestantes entrassem tão facilmente no edifício, ganhando terreno perante a incapacidade de os agentes do Capitólio controlarem o seu avanço? Como foi possível ignorar os sinais, quando os partidários de Trump apregoavam nas redes sociais a sua intenção de se manifestar em Washington? Porque demorou tanto a chegada de reforços? Eis algumas das principais questões colocadas - e poucas têm respostas.

A acusação de falta de planeamento é a primeira a ser apontada, o que o filme dos acontecimentos parece provar. Se pelas 13h50 os manifestantes começaram a empurrar as barreiras montadas em torno da ala norte do Capitólio, bateram com elas nos agentes da polícia, cerca das 14h já tinham alcançado os degraus, levando tudo à frente, até meia-hora depois se instalarem os confrontos.

Lá dentro mandaram. Arrastaram peças de mobiliário, circularam à vontade, com os agentes cada vez mais reduzidos ao papel de salvaguardar pequenas áreas ou salas do Congresso, falhado que estava o controlo do edifício como um todo.

Muitos dos elementos da segurança ficaram exaustos (ou feridos) logo no exterior, ao lutar contra os repetidos ataques dos manifestantes - os reforços foram chamados quando já era demasiado tarde.

O “The Washington Post” conta que muitos dos principais líderes do Congresso acabaram fechados em salas ou espaços de trabalho, escondidos, tomando alguns a iniciativa de pedirem diretamente apoio aos governadores de Maryland e Virginia.

“A segurança do Capitólio tem de ser completamente revista”, defendeu o senador democrata do Havai, Brian Schatz, no Twitter.

Segurança não estava preparada para responder à violência

De acordo com o diretor da Polícia do Capitólio, Steven Sund – que entretanto se demitiu -, a agência federal de 2.300 agentes responsáveis pela segurança do Congresso não estava preparada para responder à violência.

Citado pela agência France Presse (AFP), o ex-diretor afirmou que os serviços de segurança tinham planeado uma resposta à manifestação mas “nunca tinha visto nada como a agressão violenta” desta quarta-feira ao longo dos seus 30 anos de carreira.

Mas no contexto político atual nos Estados Unidos a reunião dos membros do Congresso para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro não era um acontecimento qualquer.

Trump, ele mesmo, tinha sinalizado o Congresso como alvo, pelo que a generalidade dos comentadores não percebeu nem as próprias agências de segurança se prepararam para um ataque que foi sendo anunciado – bastava estar atento às redes sociais.

“Bastava ler os jornais”, já foi dito.

Fontes familiarizadas com os processos de segurança declararam ao “The Washington Post”, sob anonimato, que, ao contrário do que é prática entre as polícias federais e locais, estabelecendo acordos para garantir apoio em caso de necessidade, a polícia do Capitólio não o garantiu antecipadamente. Tal como era visível a ausência de um aparato de segurança de larga escala ao redor do edifício.

Outra das críticas: o Departamento de Justiça não criou um centro de comando multiforças preparado para agir.

Pelo contrário, as imagens mostram um perímetro de segurança instalado de forma incipiente, que só na quinta-feira de manhã foi reforçado em área e equipamento.

Apoio da Guarda Nacional não foi pedido

O resultado é conhecido. Cinco pessoas morreram, incluindo uma manifestante baleada por um agente (atualmente suspenso) quando tentava entrar numa área do Congresso através de uma janela partida - Sund sublinhou que, na altura, a situação era altamente caótica e que outros agentes desativaram engenhos explosivos no exterior do edifício.

A presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, salientou que o estatuto administrativo especial da capital, separada dos estados vizinhos do Maryland e da Virgínia mas não um estado em si, a impossibilitou de enviar o Exército, a polícia ou a Guarda Nacional para o recinto do Congresso, um edifício federal.

Segundo a governante, “a Polícia do Capitólio e os líderes do Congresso não tomaram a decisão de pedir o apoio da Guarda Nacional” em antecipação a um comício pró-Trump, anunciado dias antes dos acontecimentos.

Por sua vez, o secretário do Exército, Ryan McCarthy, que dirige, na prática, a Guarda Nacional na capital federal, reconheceu que os serviços de segurança estavam preparados para uma manifestação mas que “nunca imaginou” um ataque ao Congresso.

A agência AP noticiou que três dias antes da invasão ao Capitólio o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disponibilizou elementos da Guarda Nacional para reforçar a segurança do edifício mas que a oferta foi rejeitada.

A mesma fonte acrescenta ainda que no próprio dia, à medida que os manifestantes iam chegando ao Capitólio, o Departamento de Justiça disponibilizou agentes do FBI mas que a oferta foi novamente rejeitada.

Em resposta ao ocorrido, a presidente da Câmara de Washington prorrogou o estado de emergência por 15 dias, até à tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, prevista para 20 de janeiro, precisamente no Capitólio.

Várias demissões

Além da demissão de Steven Sund (cessa funções a 16 de janeiro e terá sido a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a pedir para que se demitisse), outras saídas foram noticiadas, mas por repúdio aos acontecimentos.

A secretária da Educação norte-americana, Betsy DeVos, apresentou esta quinta-feira a demissão, a segunda no executivo de Donald Trump.

“É inegável que a sua retórica teve impacto na situação e isso é um ponto de viragem para mim”, escreveu DeVos numa carta enviada a Trump, citada por vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Horas antes, a secretária dos Transportes já tinha batido com a porta, invocando igualmente a invasão do Congresso. “O nosso país passou por um acontecimento traumático, totalmente evitável (...), que me perturbou tanto que não posso ignorá-lo”, disse em comunicado Elaine Chao, casada com o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado.

Antes delas, assessores de Trump e a chefe de gabinete de Melania escolheram afastar-se também.