Papa vai ser vacinado para a semana contra a covid-19 (e há algo que o deixou "estupefacto" sobre outro tema)

“É um dever ético tomar a vacina” afirmou o Papa Francisco numa entrevista que vai para o ar este domingo no Canal 5 da televisão italiana,. A informação foi avançada este sábado num telejornal da estação, que indica que o Papa está no primeiro lugar da fila para tomá-la. Na entrevista, o Papa também afirma que se trata de “uma escolha ética porque se está a jogar com a própria vida e saúde e com a dos outros”.

Na transcrição dos comentários de Francisco, o Papa diz não entender aqueles que dizem que as vacinas são perigosas. “Se a vacina é apresentada pelos médicos como uma coisa boa, sem perigos especiais, porque não tomá-la?”— interroga, questionando a existência de “uma negação suicida que não consegue explicar”.

Na entrevista o Papa também comenta a violência vivida esta semana no Capitólio dos EUA, que o deixou “estupefacto”. O assalto à casa da democracia americana a 6 de janeiro leva o Papa a afirmar que “mesmo nas realidades mais maduras há sempre algo que não funciona”. Condenando a violência vivida em Washington, Francisco sublinha: “Nenhum povo pode gabar-se de não ter tido um dia, um caso de violência” e apela a que se “aprenda com a História, para que não se repita”.