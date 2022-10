Revolução ou farsa? Os eventos de Washington à luz da História

Para os portugueses de uma certa geração, as cenas de quarta-feira no Congresso norte-americano podem ter ecos familiares. Embora nunca se tenha passado nada a essa escala em Portugal - aliás, nunca houve uma invasão do Parlamento por uma multidão, muito menos incitada por um político de topo, como nos EUA - em novembro de 1975 a Assembleia Constituinte, um Parlamento eleito para elaborar a nova constituição do país, viu-se cercada durante horas por dezenas de milhares de manifestantes. Pela madrugada fora, os deputados estiveram sem comer e sem poder sair. A reivindicação principal dos manifestantes era a assinatura de um contrato coletivo de trabalho para a construção civil, mas o cerco foi um desafio ao novo poder democrático, que só começaria a consolidar-se duas semanas depois, com o golpe de 25 de Novembro, pondo fim ao PREC.

A outro nível, também no pós-25 de Abril, houve outro acontecimento com alguns paralelos nas cenas desta semana em Washington: a ocupação da Torre Bela, uma velha herdade no Ribatejo (sim, a mesma onde recentemente teve lugar a polémica matança de centenas de animais por caçadores espanhóis).

Quando os ocupantes entraram finalmente na mansão da herdade, o ambiente de delírio iconoclasta, visível no júbilo com que violavam a privacidade dos proprietários, por exemplo abrindo gavetas de móveis e exibindo roupa íntima, lembra um pouco atitudes de amotinados que agora entraram no Congresso e comentavam que "aquela gente tinha mobília muito fina", entre outras coisas. Um deles foi-se mesmo sentar no gabinete da líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pondo uma perna em cima da mesa, outro deixou-se fotografar, também de cara destapada e com um pódio debaixo do braço.

O poder das multidões

Obviamente, há uma grande diferença entre a ocupação de uma herdade agrícola e a de um Parlamento. Como há entre uma ocupação que derruba um regime e outra que se limita a provocar enorme confusão (e cinco mortes, como infelizmente aconteceu em Washington), sendo imediatamente seguida pelo retomar normal dos trabalhos parlamentares.

Há também uma diferença fundamental entre uma ocupação que contesta uma ditadura e uma que visa impedir os procedimentos normais de uma democracia, neste caso a certificação do ato eleitoral mais importante do país. Embora a China tenha aproveitado os tumultos em Washington para criticar os manifestantes que invadiram o Parlamento de Hong-Kong em 2019 (o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês tweetou um vídeo do assalto, notando que, ao contrário do que aconteceu em Washington, ninguém foi morto na altura), esse ato foi praticado em protesto contra uma lei de extradição que era mais um passo para limitar as liberdades democráticas no território.

Antes desta semana, a última invasão do Capitólio acontecera durante a Guerra Anglo-Americana de 1812, quando os britânicos entraram em Washington e pegaram fogo ao edifício. Desde essa altura, houve centenas de tumultos e motins nos EUA, mas nenhum resultou na violação generalizada do espaço físico do Congresso. Cenas como as que agora se viram são normalmente associadas ao derrube de ditaduras ou a democracias extremamente recentes. Nos antigos países do Bloco de Leste, tem havido várias em anos recentes.

O poder das multidões, quando verdadeiramente faz história, começa por se fazer sentir primeiro na rua. A queda do Presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali e a do Presidente egípcio Hosni Mubarak, ambas em 2011, foram resultado de vastos protestos populares, como o foi a do Presidente ucraniano Viktor Yanukovich em 2014 ou o tinha sido, décadas antes, a do Presidente da Roménia, Nicolai Ceausescu.

O efeito dessas revoluções sobre os respetivos países diferiu bastante. Se a Roménia acabou por se tornar uma democracia estável, pesem flagelos como o da corrupção maciça (em 2018 foi considerado pela organização Transparência Internacional como o quarto membro mais corrupto da União Europeia, a seguir à Hungria, à Bulgária e à Grécia), a Ucrânia pagou o preço da sua coragem com a perda de parte do seu território e uma guerra interminável com separatistas na zona leste do país.

Quanto à Tunísia, o país que iniciou a Primavera Árabe, é o único dos seus participantes onde ela produziu uma democracia - embora uma democracia onde muita gente diz viver pior do que antes e amaldiçoa o vendedor de fruta cuja auto-imolação desencadeou os protestos contra o Governo de Ben Ali em 2011, embora a nostalgia pelo antigamente esteja longe de ser unânime, ou isenta de ambiguidade.

Primeiro como tragédia, depois como farsa

Os períodos imediatamente após as revoluções raramente são fáceis ou estáveis. Que o diga a França, local da revolução popular mais famosa de todas. Em 1789, ao invadir a velha prisão da Bastilha - onde se encontravam apenas sete presos, entre eles um aristocrata e um lunático - o povo atacou um símbolo do poder real e deu início a um movimento sísmico que transformaria a História europeia, nesse século e nos dois seguintes. Para a França, porém, o que a revolução significou foram alguns anos de grande instabilidade, com um período de terror e várias guerras pelo meio, antes de Napoleão tomar o poder e se autoproclamar imperador, sendo deposto onze anos mais tarde.

Em 1852, um outro Napoleão, Luís-Napoleão, sobrinho do primeiro, passou de Presidente de França a Imperador dos Franceses, reinstituindo a monarquia e criando o chamado Segundo Império Francês. A propósito do golpe de Estado promovido por Luís-Napoleão, Karl Marx disse que os factos e as personagens históricas aparecem duas vezes, primeiro como tragédia e depois como farsa.

A frase era uma comparação entre Napoleão e o seu sobrinho (e os respetivos golpes de Estado, em 1799 e 1851), mas talvez possa ser aplicada a uma comparação entre o que se passou esta semana em Washington e qualquer verdadeira revolução popular que derruba uma ditadura. Em Portugal, onde a liberdade foi conquistada através de um golpe militar com apoio popular entusiástico em 1974, a preocupação do então líder do Governo, Marcelo Caetano, era que o poder não "caísse na rua". Pelo menos isso conseguiu.

Em Washington, onde não estava em causa uma ditadura, o regime não caiu, e o Presidente que incitou o motim deverá sair pela via normal. Mas os eventos de quarta-feira vão dar muito que pensar aos historiadores e aos politólogos. E não só a eles. O jornalismo, por exemplo, tem mais um motivo para refletir no que o enfraquecimento dos media tradicionais e a promoção de fantasias perigosas na internet está a fazer à sociedade.