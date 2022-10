QAnon, Proud Boys e outros extremistas. O que se sabe sobre os invasores do Capitólio

Ainda não se sabe tudo sobre os apoiantes de Donald Trump que invadiram o Capitólio, sede do poder legislativo, em Washington, na quarta-feira à noite, enquanto decorria a certificação dos votos do Colégio Eleitoral e a confirmação do democrata Joe Biden como novo Presidente dos EUA, mas há já várias informações a esse respeito, nomeadamente a identidade de alguns deles.

Entre os apoiantes, encontravam-se membros do QAnon, movimento que tem disseminado algumas das mais imaginativas teorias da conspiração (como a de que haverá pedófilos infiltrados no Governo norte-americano contra os quais Trump estaria a lutar) e dos Proud Boys, ambas fações de extrema-direita que Trump sempre se recusou a condenar e a criticar.

Jake Angeli, fiel adepto do movimento conspiracionista — chama a si próprio, aliás, “QAnon Shaman” —, foi um deles, e a fotografia que lhe foi tirada dentro do Capitólio, em que aparece de megafone numa mão, bandeira dos EUA na outra e uns cornos de bisonte plantados na cabeça, não sairá de cabeça de muitos durante muito tempo. A CNN tentou falar com ele, mas em vão. Um primo de Jake Angeli, contudo, mostrou-se disponível para falar com o canal televisivo norte-americano, confirmando a identidade de Angeli e descrevendo-o como uma pessoa “muito patriota”. São várias as publicações sobre o QAnon na página de Facebook de Jake Angeli, que vive no Arizona. Nos últimos meses, foi presença assídua nos protestos pró-Trump neste estado norte-americano.

saul loeb/getty images

“Simplesmente entrei e filmei”. Nick Ochs, fundador dos Proud Boys no Hawai

Outro dos invasores já identificado é Nick Ochs, fundador dos Proud Boys no Hawai. Foi o próprio quem fez questão de revelar a sua identidade, ao dar conta na sua página de Twitter de que estaria no Capitólio no momento em que tudo aconteceu. Qualquer dúvida seria imediatamente dissipada pela fotografia que publicou também, em que aparece a fumar um cigarro dentro do edifício.

Em entrevista à CNN, na quarta-feira à noite, Nick Ochs afirmou que não houve propriamente uma invasão ou quebra de regras: “Simplesmente entrei e filmei”. “Havia centenas de pessoas lá dentro quando entrei, a situação estava totalmente descontrolada. Ninguém me parou, ninguém me questionou”, contou, acrescentando ter entrado no Capitólio como jornalista. Nick Ochs candidatou-se no ano passado a um cargo estadual, com o apoio, inclusive, de Roger Stone, amigo e antigo conselheiro de Trump, mas nem isso impediu a derrota.

Tim Gionet, que não é um novato em protestos de extrema-direita, e Richard Barnett, líder de um grupo defensor de armas

Tim Gionet, ativista de extrema-direita que participou nos protestos organizados por supremacistas brancos em Charlottesville, na Virgínia, em 2017, foi outro dos manifestantes presentes no Capitólio, na noite de quarta-feira. Filmou-se durante mais de 25 minutos dentro do edifício e partes desse vídeo foram depois amplamente difundidas no Twitter. Tem como alcunha “Baked Alaska” e foi entretanto suspenso ou impedido de entrar em várias plataformas online, segundo a CNN.

saul loeb/getty image

Por fim, há Richard “Bigo” Barnett, cuja fotografia dentro do gabinete de Nancy Pelosi, com um dos pés sobre a sua secretária, também arrisca ficar eterna na memória. À saída do Capitólio contou ter deixado uma nota para Pelosi em que dizia que sim, que tinha estado no gabinete dela e em que a ofendia, também. Tem 60 anos e é líder de um grupo pró-armas em Gravette, no Arkansas.