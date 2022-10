“Desordem, caos”, vários detidos e um morto: 6 de janeiro de 2021, o dia em que a democracia norte-americana foi invadida

Coordenador do Expresso Online

Está tudo a postos para ainda esta quarta-feira (já madrugada de quinta em Portugal) a sessão de certificação dos resultados eleitorais ser retomada no Capitólio, em Washington D.C.. Após a invasão de manifestantes pró-Trump que irrompeu a meio da tarde, os trabalhos que foram suspensos por razões de segurança vão continuar e, assim, Joe Biden e Kamala Harris são oficialmente os próximos Presidente e vice-presidente dos EUA. Depois de várias horas de assalto, as autoridades dão conta de 13 pessoas detidas e uma vítima mortal.

A polícia, citada pelo “Washington Post", confirmou ao fim da tarde que a mulher que tinha ficado gravemente ferida depois de ter sido baleada nos confrontos no Capitólio acabou por morrer. Para já ainda não são conhecidos mais detalhes sobre este caso.

Relativamente às detenções, o comandante da polícia metropolitana, Robert Contee, adiantou que nenhum destes participantes nos tumultos e na invasão do Capitólio é residente na cidade. Três são oriundos de Arlington, na Virgínia, e os restantes são de fora da região da capital norte-americana.

As autoridades procederam também à apreensão de armas e diversos polícias tiveram de receber assistência devido a ferimentos sofridos durante o confronto com os manifestantes.

Foi ao final da tarde que um grupo de manifestantes entrou pelo Capitólio, protestando contra os resultados eleitorais de 3 de novembro. A manifestação surge depois de nos últimos dias Donald Trump ter continuado a insistir que se tratou de um sufrágio “fraudulento” e que foi “roubado”, recusando-se a admitir a vitória da dupla democrata Biden/Harris. Aliás, o ainda Presidente pressionou Mike Pence, o ainda vice-presidente que esta quarta-feira liderava a sessão no Senado, para tomar uma posição e atrasar ou impedir a continuação do processo eleitoral. Pence não o fez.

Os manifestantes passaram a polícia, arrombaram portas e treparam paredes. Dentro do Capitólio a polícia chegou a usar gás lacrimogéneo. Os senadores foram retirados da Câmara dos Representantes, que momentos depois foi tomada pelos manifestantes - tal como alguns gabinetes.

Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia em Washington, na Geórgia eram eleitos dois novos senadores democratas, permitindo assim que o partido assuma agora o controle do Senado, que estava nas mãos dos republicanos. Há 50 senadores para cada partido, a que se soma, do lado democrata, a vice-presidente eleita Kamala Harris, que tem direito a voto de desempate.

“É desordem, caos” vs. “vocês são especiais”

Num momento em que para Biden “a democracia está sob assalto”, o Presidente eleito dirigiu-se aos norte-americanos para apelar à paz e criticar os eventos desta quarta-feira. “Nunca vimos algo como isto em tempos recentes”, disse. “Isto é um assalto à nossa cidadela da liberdade, à nossa capital, aos representantes das pessoas, à nossa polícia e aos funcionários públicos que trabalham no coração da nossa República. É um assalto ao Estado de direito”, disse em conferência de imprensa. “As cenas de caos que estamos a ver no Capitólio não refletem o que é os EUA e não representam o que somos.”

Para Biden, “isto não é dissidência - é desordem, caos”. “Fica próximo da sedição e tem de acabar - já. Peço a esta multidão que se retire e que deixe o trabalho democrático continuar. As palavras de um Presidente têm impacto, não importa o quão bom ou mau esse Presidente é. No seu melhor, são palavras que podem inspirar, no pior podem incitar à violência. Por isso peço ao Presidente que fale na televisão, que cumpra o que jurou, que defenda a Constituição e exija o fim deste cerco.”

O Presidente eleito alinhou pelos seus temas habituais para tentar acalmar quem se sente defraudado: ainda que esse sentimento tenha sido alimentado por mentiras, foram mentiras “oficiais” de um Presidente. “Durante várias guerras e lutas, a América passou por muito e vamos voltar a prevalecer, agora e outra vez. O trabalho agora - e o trabalho dos próximos quatro anos - é restaurar a democracia, a decência, a honra e o respeito.”

Biden sublinhou que a democracia não é um dado adquirido nos Estados Unidos: “É suposto a certificação da votação do Colégio Eleitoral ser um ritual sagrado, através do qual afirmamos a grandiosidade da democracia americana. Mas hoje serve como alerta doloroso para a fragilidade da democracia. Para preservá-la é preciso que pessoas e líderes com boas intenções tenham coragem de tomar posição”.

drew angerer

Momentos depois chegou às redações um vídeo gravado nos jardins da Casa Branca. As imagens, que duram um minuto e um segundo, só foram gravadas por pedido de vários funcionários e conselheiros da Administração. Segundo uma fonte, citada pela CNN, nada disto foi iniciativa do Presidente. Ainda assim, Donald Trump pediu aos manifestantes que fossem para casa.

“Foram eleições fraudulentas e não as podemos entregar nas mãos destas pessoas. Mas temos de ter paz. Ide para casa, adoramos-vos, vocês são muito especiais. Sei como se sentem mas ide para casa. Ide em paz”, disse Trump. “Temos uma eleição que nos foi roubada. Todos o sabem, especialmente o outro lado. Mas vocês têm de ir para casa, temos de ter paz”, pode ouvir-se Trump dizer. “Não queremos ninguém ferido. Estes são tempos difíceis como não há memória. Isto foi-nos tirado. Foi tirado a vocês, a mim, ao nosso país¨, disse ainda.

Outra das vozes que se insurgiram contra os acontecimentos logo nas primeiras horas foi a do ex-Presidente e republicano George W. Bush. Numa nota assinada com a ex-primeira-dama Laura Bush, condenou a invasão à Casa Branca, considerando as imagens que viu “doentias e devastadoras”.

“Isto é como os resultados eleitorais são disputados na república das bananas - não na nossa república democrática. Fico estupefacto pelo comportamento irresponsável de alguns líderes políticos desde o dia das eleições e pela falta de respeito hoje demonstrada pelas nossas instituições, tradições e lei.”

Na mesma nota, Bush considera ainda que a invasão foi levada a cabo por pessoas de “paixões inflamadas por mentiras e falsas esperanças”. “A insurreição pode causar graves estragos na nossa Nação e reputação. Nos EUA é responsabilidade fundamental de cada cidadão patriótico apoiar a legislação vigente. Para aqueles que ficaram desapontados com o resultado eleitoral: o nosso país é mais importante que os políticos do momento”, concluiu, apelando ainda a que se deixe os eleitos “cumprirem os seus deveres e representarem a voz do povo”.

Também Ursula von der Leyen condenou os acontecimentos. Ainda assim, a presidente da Comissão Europeia disse ter fé na força da democracia norte-americana. E tem uma certeza que não é partilhada pelos manifestantes que invadiram o Capitólio: Biden ganhou. E por isso mesmo tem um desejo: quer muito trabalhar com ele. Tratou-se de um breve tweet de Ursula von der Leyen que no fim retweetava o próprio Joe Biden a dizer o seguinte: “A América é muito melhor do que aquilo que estamos a ver hoje”.

António Costa recorreu também ao Twitter para reafirmar a confiança nas instituições dos EUA. “São imagens inquietantes”, escreveu, defendendo ainda que o resultado das eleições de 3 de novembro “deve ser respeitado” e acompanhado de uma “transição pacífica e ordeira do poder”.