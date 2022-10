Polícia de Washington prende líder dos Proud Boys antes da manifestação 'pró-Trump'

O líder dos Proud Boys, movimento de extrema-direita que prepara uma milícia na manifestação a favor de Donald Trump, a 6 de janeiro, foi preso pela polícia de Washington na segunda-feira à tarde, acusado de queimar a bandeira de uma igreja histórica frequentada por negros, o que pode configurar 'crime de ódio'.

Enrique Tarrio, que lidera o movimento em prol do nacionalismo branco, tinha roubado e queimado a bandeira da Igreja Metodista Unida de Asbury numa manifestação a 12 de dezembro, e também tinha mais duas acusações criminais por posse de munições de armas de alta capacidade.

Segundo a polícia de Wahington, quatro igrejas foram vandalizadas na noite da manifestação a 12 de dezembro, enquanto os Proud Boys e outros grupos de movimentos radicais simpatizantes de Trump marchavam pelo centro da cidade fazendo desacatos. Mais de três dezenas de pessoas foram presas, e num dos incidentes quatro pessoas foram esfaqueadas junto ao Harry's Bar, que se tornou num ponto de encontro dos Proud Boys.

Os Proud Boys destruiram na ocasião bandeiras associadas ao movimento Black Lives Matter de casas de culto negras históricas na cidade. Segundo a polícia, este pode configurar um crime de ódio, dependendo da decisão dos promotores do processo, algo passível de agravar a pena de Enrique Tarrio.

Mas o líder do movimento de extrema direita disse à polícia que nem ele nem seus membros sabiam que a igreja metodista de Asbury onde a bandeira foi queimada era predominantemente afro-americana. “Não pesquisamos a igreja no Google e dissemos,‘ Oh, é uma igreja negra, vamos direcioná-la’", declarou Enrique Tarrio. E avançou que pagaria à igreja o custo da bandeira se uma acusação criminal fosse apresentada.

Guarda Nacional ativada em Washington para a manifestação de Trump

Os membros da Igreja Metodista Unida de Asbury pediram um reforço policial na próxima quarta-feira, 6 de janeiro, altura em que está convocada pelos apoiantes de Trump uma grande marcha em Washington, coincidindo com a certificação oficial do resultado das eleições presidenciais e da vitória do candidato democrata Joe Biden.

O líder dos Proud Boys já tinha anunciado que os membros do seu grupo iam marcar presença na marcha 'pró-Trump' com "um número sem precedentes", e que desta vez não irão envergar o seu habitual uniforme preto e amarelo. "É um momento muito assustador", considera Susnara Taylor, porta-voz do grupo refusefascism.org, receando mais atos violentos nas ruas de Washington com a manifestação a favor de Trump.

O próprio Trump, que continua a insistir que "é estatisticamente impossível" ter perdido as eleições, apelou à participação nesta "grande manifestação de protesto" em Washington através do Twitter. "Estejam presentes, será feroz", postou na última sexta-feira na rede social.

Os organizadores da manifestação 'pró-Trump' em Washington estimam que mais de 15 mil pessoas se vão juntar no centro da cidade a 6 de janeiro, e as autoridades estaduais ativaram pelo menos 340 soldados da Guarda Nacional norte-americana para proteger a capital.

A presidente da Câmara de Washington, Muriel Bowser, pondera mesmo a possibilidade de decretar o recolher obrigatório, enquanto o chefe da Polícia Metropolitana da cidade, Robert Contee, assegurou dispor de informações sobre indivíduos armados que vão surgir no Distrito de Colúmbia.

Segundo a polícia de Washington, é esperada a 6 de janeiro uma multidão maior do que as manifestações anteriores a favor de Trump na cidade, e que terminaram com confrontos violentos.