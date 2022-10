Irão volta a pedir a prisão de Donald Trump à Interpol

O Irão emitiu um pedido de “aviso vermelho” e remeteu-o à Interpol, pedindo a prisão de Donald Trump e mais 47 funcionários da Administração norte-americana. Em causa está o assassinato do general Qassem Soleimani, morto num ataque com drones americanos em Bagdade, no Afeganistão. Soleimani era uma das principais figuras do Governo de Teerão, sendo o responsável por supervisionar as operações da Guarda Revolucionária do Irão no Iraque.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa esta terça-feira, onde o porta-voz iraniano anunciou o pedido de detenção à Interpol. “A República Islâmica do Irão está muito empenhada no acompanhamento e na busca de uma punição para aqueles que ordenaram e executaram este crime”, disse o porta-voz, Gholamhossein Esmaili, citado pela Aljazeera.

Esta não é primeira vez que o Irão emite este “aviso vermelho” e pede ajuda à Interpol para deter Donald Trump - que dentro de 15 dias deixa de ser presidente dos EUA. Já em junho deste ano, foi feito o mesmo pedido (juntamente com a detenção de mais 35 funcionários norte-americanos), mas acabou por ser rejeitado.

“Nunca nenhum Presidente dos EUA foi alvo de um pedido de ‘aviso vermelho’ por parte de um Governo estrangeiro. Se fosse aplicado, o FBI faria as detenções em nome do país que o solicitou e, de forma alguma, o secretário do Interior, David Bernhardt, ou o procurador-geral, William Barr, permitiriam que isso acontecesse”, explicava na altura ao Expresso Fazle Chowdhury, professor da Bay Atlantic University e investigador do Global Policy Institute, em Washington.

O general Qassem Soleimani foi morto num ataque com drones americanos em Bagdade, a Administração Trump alegou que agiu devido a um risco iminente de ataques contra diplomatas americanos e outro pessoal no Iraque e em toda a região. O Governo não divulgou provas que sustentassem as suas explicações. Os congressistas democratas e alguns republicanos questionaram a justificação dada para o ataque e disseram não ter recebido explicações adequadas e detalhadas sobre o assunto.

Na semana a seguir ao ataque, Trump revelou, em entrevista, que o Irão se preparava para visar quatro embaixadas americanas. Alguns dias mais tarde, o Secretário da Defesa, Mark Esper, reconheceu não ter visto provas específicas de que Teerão estava a planear ataques a embaixadas. O ataque seguiu-se a meses de escalada das tensões entre os EUA e o Irão, tendo as forças iranianas retaliado com um ataque com mísseis balísticos contra tropas americanas estacionadas no Iraque.