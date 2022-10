Coreia do Sul vai enviar delegação ao Irão “o mais cedo possível” para negociar libertação de petroleiro

A apreensão, no estreito de Ormuz, de um petroleiro sul-coreano por parte do Irão começou por ser justificada por razões ambientais, devido à poluição causada pela embarcação que transporta milhares de toneladas de produtos químicos a bordo, mas entretanto percebeu-se que há bem mais em jogo. Em concreto, o desbloqueio de milhões de dólares de fundos congelados por Seul devido às sanções norte-americanas impostas a Teerão. A prioridade principal da Coreia do Sul é, porém, negociar a libertação do petroleiro e seus tripulantes, e é com esse objetivo que irá enviar uma delegação ao Irão “o mais cedo possível”.

Foi Choi Young-sam, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul, quem fez o anúncio: “Será enviada ao Irão logo que possível uma delegação para tentar resolver o problema com negociações bilaterais”, afirmou, citado por vários meios de comunicação internacionais. Na próxima semana, também o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Choi Jong-kun, irá deslocar-se a Teerão para discutir “vários assuntos que se encontram pendentes”, adiantou, por sua vez, o Governo iraniano.

A apreensão de um petroleiro com a bandeira sul-coreana no Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao mar de Omã, deu-se na segunda-feira. Segundo a agência de notícias semioficial iraniana Fars, o petroleiro foi apreendido por razões ambientais, “devido à poluição por petróleo e por riscos ambientais”. À CNN, a empresa que é proprietária da embarcação afirmou ter recebido um alerta das autoridades do Irão entre dez a 20 minutos antes da apreensão feita por “militares armados”. Assim que isso aconteceu, terá perdido o contacto com a tripulação. O petroleiro — que segundo dados de satélite obtidos pelo site MarineTraffic.com está agora junto ao porto de Bandar Abbas, no sul do Irão — estava a viajar da Arábia Saudita para Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.

A tripulação, composta por 20 pessoas, entre as quais cinco sul-coreanos, 11 cidadãos de Myanmar, dois da Indonésia e dois do Vietname, está “a salvo”, garantiu o embaixador iraniano na Coreia do Sul. Ainda assim, e enquanto a delegação governamental de Seul não chega a Teerão, foi enviada uma embarcação, com uma unidade de luta contra a pirataria a bordo, para o estreito de Ormuz, para “garantir a segurança dos cidadãos sul-coreanos”. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa sul-coreano, e, de acordo com o jornal britânico “The Guardian”, essa mesma embarcação já está perto do seu destino. O objetivo é resolver a situação pela via diplomática e não conduzir qualquer operação de natureza militar.

Libertação de tripulantes em troca de libertação de fundos

A questão do bloqueio dos fundos só foi levantada numa fase mais adiantada de toda a problemática relacionada com a apreensão do petroleiro. Questionado, esta terça-feira, sobre a possibilidade de o Irão estar a manter a tripulação como refém, Ali Rabiei, porta-voz do Governo de Teerão, acusou a Coreia do Sul de estar a fazer o mesmo com “sete mil milhões de dólares”. “Se alguém deve ser designado de sequestrador é o Governo sul-coreano, que tem reféns mais de sete mil milhões de dólares nossos sob um pretexto fútil”, afirmou, acrescentando que é expectativa do Irão ver descongelados esses fundos, que estarão retidos devidos às sanções impostas pelos EUA, “o mais rápido possível”.

À “Al-Jazeera”, Tilak Doshi, investigador do Middle East Institute, disse não ter dúvidas de que os iranianos irão exigir, nas negociações que se avizinham, o descongelamento dos fundos em troca da libertação do petroleiro e respetiva tripulação. “Será a principal exigência do Governo iraniano”, afirmou. Se a Coreia do Sul irá ou não ceder, não se sabe, mas por enquanto não parece querer ouvir sequer falar desse assunto. “Primeiro devemos verificar os factos e garantir a segurança da nossa tripulação", afirmou Kang Kyung-wha, chefe da diplomacia sul-coreana.