Trump ameaçou representante na Geórgia para “encontrar” votos necessários à sua vitória

Donald Trump pediu ao secretário de Estado da Geórgia, republicano, que encontrasse os votos necessários à sua vitória. Se não, poderia sofrer consequências criminais. O pedido foi recusado. A história é o do Washington Post.

De acordo com a descrição do jornal americano, que teve acesso à gravação da conversa telefónica este sábado, o ainda presidente dos EUA teve um comportamento com várias oscilações: repreendeu, bajulou e ameaçou com “consequências criminais” o republicano Brad Raffensperger.

O Washington Post conta que Raffensperger rejeitou o pedido de Trump, considerando que a vitória, por quase 12 mil votos no estado, foi justa.

Há várias notícias a dar conta de divisões no próprio Partido Republicano sobre estas tentativas do ainda Presidente, nas vésperas de diversas manifestações encorajadas por Trump em Washington a seu favor.

De acordo com a AP, Trump terá garantido o apoio de uma dúzia de senadores republicanos e até 100 membros da Câmara dos Representantes para desafiar o voto do Colégio Eleitoral quando o Congresso se reunir numa sessão conjunta para confirmar o Presidente eleito, Joe Biden, que venceu as eleições com 306 votos a favor e 232 votos contra.

Joe Biden deverá tomar posse a 20 de janeiro, tendo como prioridades imediatas o combate à pandemia de covid-19 e a recuperação da maior economia do mundo.