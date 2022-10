Boris Johnson volta a pedir aos britânicos que fiquem em casa. Fecham todas as instituições de ensino menos as creches

Na quarta comunicação ao país sobre a pandemia, três foram feitas para anunciar o que nenhum primeiro-ministro deseja ter de dizer várias vezes: "Peço-vos de novo que fiquem em casa", disse Boris Johnson ao fim da tarde desta segunda-feira, ao anunciar o terceiro confinamento a nível nacional. São pelo menos seis semanas de restrições. A dúvida que restava era sobre as escolas e até esse passo teve de ser revisto: todas as instituições de ensino voltam às aulas virtuais pelo menos até meio de fevereiro, sendo as creches e o acompanhamento de menores cujos pais sejam profissionais essenciais as únicas exceções.

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas o maior número diário de casos novos, com 58.784 novas infeções. Além de ser o maior aumento desde o início da crise, o número desta segunda-feira marca a sétima vez consecutiva que o número diário de casos ultrapassou 50.000, o que nunca tinha acontecido.

O primeiro-ministro britânico começou a sua comunicação ao país culpando a nova estirpe por este reverter das parcas liberdades que iam existindo: "Não há dúvida de que os esforços coletivamente empreendidos pelos britânicos na luta contra a antiga estirpe do vírus estavam a resultar e teriam continuado a resultar, mas agora temos esta nova ramificação - é frustrante e alarmante ao mesmo tempo ver a velocidade a que esta nova estirpe se espalha". Segundo os cientistas, acrescentou Johnson, esta nova estirpe é "50% a 70% mais contagiosa do que a que antes existia", o que, continuou, "significa que há muito, muito mais probabilidade de contrair o vírus e de o passar a outros".

Com o país, até aqui, quase todo no chamado “nível 4”, aquele que comporta mais restrições à circulação e às atividades coletivas, os habitantes de Inglaterra passam agora a estar sujeitos a um confinamento “nível 5”, o que quer dizer que todas as atividades coletivas estão proibidas, mesmo no que toca ao exercício físico - apenas é possível fazê-lo com uma segunda pessoa do agregado familiar e apenas uma vez por dia.

Outras restrições incluem o encerramento de parques desportivos, mesmo ao ar livre, lojas não essenciais, restaurantes e bares e a proibição de venda de bebidas alcoólicas mesmo nos serviços de recolha de comida no local, já que começaram a surgir notícias de ajuntamentos à porta dos restaurantes enquanto a comida “take away” estava a ser preparada. Os exames nacionais no ensino secundário também não devem acontecer presencialmente mas Johnson prometeu que as crianças e adolescentes com algum tipo de vulnerabilidade podem continuar a procurar auxílio junto dos educadores e que haverá um novo esforço para a compra de material que permita aos mais carenciados estudar em casa através da internet.

Johnson acredita que, sem novas medidas, Inglaterra (os diferentes países que constituem o Reino Unido têm regras diferentes mas todos anunciaram um regresso a mais restrições nos últimos dias) não vai conseguir vencer esta estirpe e por isso voltou a pedir: “Fiquem em casa”. Johnson não esperou tanto desta vez para impor regras que praticamente proíbem a circulação na via pública - de certo ainda se lembra bem das primeiras semanas em que a teoria de “imunidade de grupo” foi adotada no país para logo depois ser abandonada sob o clamar crítico dos profissionais que todos os dias viam mais e mais gente a chegar aos hospitais.

Essa situação, totalmente desconhecida, voraz, em que ninguém sabia o que fazer ou com que meios se proteger, passou, mas o perigo para a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) é maior agora do que no pico da primeira vaga. “Os nossos hospitais estão sob uma pressão maior do que alguma vez estiveram durante a primeira fase da pandemia. Só em Inglaterra o número de pacientes admitido aumentou 33% em apenas uma semana, para quase 27 mil. E esse número é 40% mais alto do que o atingido no primeiro pico, em abril. O número de mortes subiu 20% nas última semana e "infelizmente vai aumentar", disse Johnson, enfileirando os números sombrios, talvez para mostrar que a situação está no limite.

Johnson sabe que no limite está também a paciência de muitos dos seus mais próximos apoiantes - e financiadores -, os que vivem das vendas e estão a sofrer imenso com as limitações ao consumo. O Tesouro britânico aumentou até abril os esquemas de lay-off nos quais 80% do valor dos salários dos trabalhadores nas empresas que peçam esta ajuda estão assegurados pelo Estado - um valor que em novembro já tinha atingido os 43 mil milhões de libras (cerca de 48 mil milhões de euros).

Quando Johnson impôs o confinamento pré-natalício de 2 de dezembro, a rebelião não foi dramática entre os seus colegas de partido mas os avisos foram mais do que suficientes para que o primeiro-ministro entendesse que a oposição a estas restrições é real e pode ser até perigosa. Charles Walker, vice-presidente do comité 1922, um importante órgão tanto consultivo quanto executivo do Partido Conservador, disse, citado pelo Financial Times, antes de votar contra esse “lockdown” anterior: "À medida que avançamos para um estado autoritário e coercivo, o único mecanismo legal que me resta é votar contra a legislação".

Graham Brady, presidente desse mesmo comité, afirmou que o confinamento seria visto por algumas pessoas “como uma forma de maldade”, secundando o colega na utilização do adjetivo "totalitário”.

As medidas são para respeitar já a partir de esta segunda-feira à noite, mas só devem ser aprovadas na Câmara dos Comuns esra quarta-feira. Aí espera-se, como já vimos, alguma oposição ao primeiro-ministro, um pouco de todos os quadrantes.

Além dos conservadores preocupados com a economia e com as restrições à liberdade individual, o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, também está desiludido, mas pelas razões opostas: “Esta é a política de saúde pública que o primeiro-ministro deveria ter anunciado antes do Natal, mas, mais uma vez, Boris Johnson evitou as decisões difíceis, não deu ouvidos aos especialistas e agiu tarde demais", disse citado pelo "Guardian". A questão das escolas está a causar as reações mais adversas. No domingo, Johnson tinha dito que as escolas são sítios seguros e agora todas menos aquelas que recebem as primeiras idades vão fechar.

Neil Leitch, representante de uma aliança de educadores nas creches e outros locais que recebem crianças nos primeiros anos de vida, disse ao “Guardian” que, no sector, a preocupação em continuar a trabalhar numa altura com tantos contágios é grande: “É inaceitável que mais uma vez, em mais uma comunicação ao país, o Governo não tenha oferecido qualquer dado científico que nos explique como é que os que as pessoas que trabalham em creches vão conseguir manter-se a si e às suas famílias livre de perigo quando a mensagem é que a situação é demasiado grave para que qualquer pessoa possa trabalhar numa escola normal”.