Justiça rejeita ação republicana que pressionava Mike Pence para anular vitória de Biden

Um juiz federal do Texas chumbou uma ação judicial, apresentada no último dia de 2020 por republicanos fiéis a Donald Trump, que pedia que o vice-Presidente, Mike Pence, tivesse autoridade exclusiva para anular os resultados eleitorais que deram a vitória ao democrata Joe Biden. O requerimento era sustentado numa lei com mais de cem anos e foi indeferido per Jeremy D. Kernodle.

A ação pretendia que o juiz federal — designado pelo Presidente Donald Trump, que cessa funções em 20 de janeiro — declarasse que o ainda vice-Presidente, Mike Pence, tem “autoridade e discrição exclusivas” para decidir quais os votos de determinados estados devem ser contados para proclamar a vitória de um candidato.

“O problema para os autores [da ação legal] é que eles não têm legitimidade”, afirmou Kernodle.

O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou em meados de dezembro a vitória de Biden nas eleições presidenciais de 3 de novembro, com 306 votos, contra os 232 de Trump.

A ação judicial apresentada pelo congressista Louie Gohmert, eleito pelo Texas, centrava-se no papel que Pence desempenhará esta quarta-feira, 6 de janeiro, dia em que irá presidir a uma sessão do Congresso para certificar a vitória de Biden sobre Trump, que ainda não reconheceu a sua derrota, alegando fraude eleitoral.

Donald Trump e os seus apoiantes estão a tentar pressionar o vice-Presidente para rejeitar os certificados eleitorais de Estados onde Joe Biden saiu vencedor, um poder que Pence não tem, de acordo com vários especialistas jurídicos do país. Normalmente, o papel do vice-Presidente dos Estados Unidos nesta cerimónia é meramente simbólico.

Por falta de provas tangíveis para apoiar as acusações de "fraude maciça", as cerca de 50 queixas apresentadas pelos apoiantes de Donald Trump nos Estados Unidos foram quase todas retiradas ou rejeitadas pelos tribunais.