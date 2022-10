Escócia depois do ‘Brexit’. Novo fôlego para os independentistas

Em maio há eleições para o Parlamento escocês e vai-se tornando cada mais vez mais difícil acreditar noutro resultado que não seja a maioria do partido nacionalista e pró-independência da primeira-ministra Nicola Sturgeon, o SNP.

“Há uma preocupação séria, justificável, com a possibilidade de uma ‘revolta’ na Escócia”, diz Jill Rutter, analista do grupo de académicos que estuda o ‘Brexit’ UK in a Changing Europe. “A independência só ainda não é uma realidade porque os escoceses sabem o quão importante é o mercado interno britânico para a sua economia.” Em 2016, os escoceses votaram para permanecer na União Europeia por uma diferença bastante significativa (62% contra 38%) e, desde então, Sturgeon e outros líderes nacionalistas têm defendido que há uma nova justificação para um segundo referendo. Numa visita à Escócia, em julho, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que “o senso comum mostra que [o referendo] está arrumado pelo menos por uma geração”. O ‘Brexit’ representa apenas o “último empurrão” para um novo referendo. O pouco apreço por Johnson e uma crise pandémica que se descontrolou a sul da fronteira são mais dois fatores que estão a pesar nas sondagens: a mais recente, do “Politico”, realizada em setembro, revela que 56% dos escoceses defendem agora a independência, contra 44% que preferem permanecer como parte do Reino Unido (os restantes inquiridos disseram não saber ou não ter opinião formada).