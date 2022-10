God save the vacina

Revejo num dos canais da BBC o documentário “Surviving the Virus: My Brother & Me”. O filme acompanhou durante meses os irmãos gémeos Chris e Xand van Tulleken. Chris é médico e trabalha na Unidade de Cuidados Intensivos do UCL Hospital, em Londres. O mano Xand é especialista em Saúde Pública, foi infetado em março e debate-se com as sequelas da covid-19. O documentário retrata de forma brutal a pressão e o stresse do trabalho na UCI e o impacto da pandemia na vida familiar dos Van Tulleken. A grande estrela do filme, no entanto, é Florentino Cabral, um português de 68 anos que passou 14 semanas no hospital (e 12 na UCI). Vemo-lo imóvel, prostrado na cama, ligado ao ventilador e à máquina de diálise. Um dos médicos da UCI diz que em 20 anos de carreira nunca viu pulmões tão danificados como os de Florentino.

As câmaras acompanham uma reunião dos clínicos onde se discute o que fazer. Alguns médicos dizem que é um caso perdido e que mais vale desligar-lhe as máquinas e dar o lugar a outro. A mulher, Elizabeth, e a filha Denise Cabral são autorizadas a visitá-lo pela primeira (e talvez a última) vez em muitas semanas. Vemos, sentimos a emoção daquela família. A BBC legenda o diálogo em português. “Pai, pai, estás a ouvir? Pai, estamos aqui!”, diz Denise. Elizabeth aperta a mão do marido. Florentino, de olhos fechados, luta para poder respirar. “Estás acordado? Aperta a minha mão se estás a ouvir-me!”, diz Elizabeth. Sim, parece que Florentino está a reagir. Elizabeth vira a cara para a câmara, diz que sim, com um sorriso enorme, os olhos muito abertos. Quer partilhar a emoção. “Ele está mesmo a apertar a minha mão!” Florentino sobreviveu. Reencontramo-lo no fim do documentário, num centro de reabilitação em St. Pancras. Acho que todos nós, espectadores, queríamos muito sentir aquele aperto da mão.