‘Brexit’. Mais soberania, sim. E a que custo?

Se tiver comprado este jornal no dia em que ele saiu (31 de dezembro) está a menos de 24h de perder o direito de emigrar para o Reino Unido, para trabalhar ou estudar, sem necessitar de visto. Se esperou pelo fim de semana para comprar este Expresso então já não vai a tempo dessa aventura.

“O Reino Unido recuperou autonomia nas coisas pequenas e perdeu um peso enorme no palco das grandes lutas globais: as alterações climáticas e a influência da Rússia nas democracias liberais são apenas dois exemplos. Para mim é como se tivéssemos enfiado a nossa cabeça coletiva na areia, o mundo prossegue lá fora, com os seus problemas, que parece que já não queremos ajudar a resolver.” A análise, sem esconder o lamento em nome próprio, é de Ludo Sappa-Cohen, analista político do grupo Best for Britain, criado para lutar pela permanência na União Europeia, mas que hoje se dedica a explicar as mudanças que chegaram com o ‘Brexit’.