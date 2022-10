Um ano de reenvios ilegais para a Líbia: o susto dos números que não se sabem, uma Guarda Costeira que não serve e um piloto angustiado

Os números exatos não são conhecidos. Há embarcações que num determinado momento aparecem nos radares dos barcos ou aviões civis de patrulha do Mediterrâneo Central e passado poucas horas já não estão lá. Mas os dados que são públicos chegam para perceber que as ilegalidades navegam sem restrições pela estrada liquefeita mais perigosa do mundo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler