Almoço entre conselheiro de Macron e sobrinha de Le Pen gera desconforto e críticas

Foi um almoço que não caiu bem. Bruno Roger-Petit, conselheiro do Presidente francês Emmanuel Macron, esteve reunido há umas semanas com Marion Maréchal, a sobrinha da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, numa altura em que se somam as críticas a Macron pelo seu alegado apoio a posições ditas de extrema-direita.

O almoço, noticiado em primeira mão pelo “Le Monde”, aconteceu no restaurante parisiense Le Dôme, a 14 de outubro. Roger-Petit, antigo jornalista da área de política e ex-apresentador de televisão, garantiu ao jornal francês ter-se encontrado com Marion Maréchal “por razões pessoais”. Também falaram sobre a situação política no país, admitiu o conselheiro, acrescentando ter percebido, porém, que “estão em desacordo” em relação a esse assunto.

Marion Maréchal, por sua vez, explicou ter sido convidada devido à “curiosidade” de Roger-Petit em conversar com ela, e que o convite lhe chegou através de um “amigo comum”. Sobre o conteúdo da conversa, nada adiantou. Também o Palácio do Eliseu não teceu comentários sobre o assunto, limitando-se a reiterar que o almoço foi organizado por Roger-Petit a título “inteiramente pessoal”.

“Com a extrema-direita não se discute, luta-se”

O encontro foi criticado por várias personalidades da política francesa, entre as quais o vice-presidente da Assembleia Nacional, Hugues Renson. No Twitter, escreveu que "com a extrema-direita não se discute, luta-se”. E acrescentou, citando Jacques Chirac, numa declaração de abril de 2002: “Não posso aceitar a banalização da intolerância e do ódio”.

Astrid Panosyan, uma das fundadoras do partido de Macron, afirmou: “Há pessoas que não sondamos a 'título pessoal', combatemo-las a título coletivo”. E Marion Maréchal, acrescentou a fundadora, “é uma delas”. Também o socialista Emmanuel Grégoire criticou o dito encontro, dizendo que o conselheiro de Macron só almoçou com a sobrinha de Le Pen porque “Pétain não estava disponível”, numa referência ao marechal Philippe Pétain, líder colaboracionista durante a Segunda Guerra Mundial.

Mas nem só de ataques se fez esta cobertura política do evento. “As pessoas almoçam com quem lhes apetecer”, escreveu o Julien Aubert, deputado do partido da oposição Les Républicains, numa publicação no Twitter.

A notícia do almoço não chega numa boa altura para Emmanuel Macron, que viu recentemente serem organizadas várias manifestações para protestar contra uma lei que pretendia proibir a divulgação de imagens de polícias. O Presidente francês acabaria por recuar no seu plano, mas isso não fez desaparecer as manchas que começaram a alastrar-se na sua imagem.