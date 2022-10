Novo Daesh assume a forma de guerrilha local e de organização clandestina armada

Procurador da República; ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

ahmad al-rubaye/afp via getty images

ue há de comum entre o grupo armado que quis impor no Médio Oriente uma versão sangrenta e fundamentalista de um califado medieval e o necromante Joseph Curwen imaginado por H.P. Lovecraft no romance “Os Mortos Podem Voltar” (versão portuguesa da obra “The Case of Charles Dexter Ward” nº 103 da Coleção Vampiro)?

Justamente, a capacidade de conseguir regressar do outro mundo. Um ano depois da queda da última cidade síria que controlava (Baghouz, tomada em março de 2019 pelas milícias curdas apoiadas pela coligação internacional), o Daesh (acrónimo árabe do grupo Estado Islâmico) dá sinais de poder ressuscitar.