Explosão na manhã de Natal. O que já se sabe sobre o que aconteceu em Nashville

O som de tiros, um aviso e, a seguir, uma explosão. Ninguém naquela zona de Nashville, cidade do estado norte-americano de Nashville, esperava acordar na manhã do dia de Natal com a notícia de que uma explosão ferira várias pessoas e danificara edifícios próximos. Dois dias depois, ainda são muitas as dúvidas que continuam por esclarecer.

O que aconteceu na manhã de Natal?

Conforme a imprensa norte-americana relata, tudo começou por volta das 6h30 da manhã do dia 25 de dezembro. Numa zona da baixa de Nashville, a população acordou com uma série de tiros, sem perceber o que se estaria a passar. De seguida, vinda de uma autocaravana “velha e branca”, como descreve a CNN, começou a ouvir-se a voz (gravada) de uma mulher, avisando que uma bomba explodiria dentro de quinze minutos. Foi o que aconteceu, provocando pelo menos três feridos - que se encontram hospitalizados e em estado estável - e danificando edifícios próximos do local.

Sabe-se agora que a caravana já estaria ali estacionada desde a uma da manhã. A explosão aconteceu quando a polícia já tinha sido chamada ao local, por causa do som de tiros.

Quem é o responsável pela explosão?

Num ato que a imprensa continua a classificar como “um mistério”, as certezas ainda são poucas. No entanto, os jornais locais do Tennessee referem que a polícia já terá recebido cerca de 500 pistas sobre o assunto e que estará a investigar um homem chamado Anthony Warner, de 63 anos, que residia naquela área e teria uma caravana semelhante. A sua casa já terá sido objeto de buscas pela polícia, conta a CBS.

Qual foi o motivo?

Nesta altura, as autoridades estarão a investigar um possível suicídio. A CNN relata que a polícia terá encontrado o que suspeita que possa ser restos de um cadáver e não estará à procura de mais nenhum suspeito.

As autoridades suspeitam de terrorismo?

Para já, nada indica que o que se passou tenha feito parte de um ataque terrorista. Segundo fontes da investigação citadas pela CNN, as autoridades federais não conhecem “planos credíveis” de grupos extremistas para ataques terroristas na quadra natalícia.

A televisão norte-americana cita também um ex-investigador do FBI e comentador, James Gagliano, que lembra que “não parece que a pessoa ou pessoas que conspiraram para fazer isto tenham tido algum interesse em causar danos massivos”, o que pode significar que tudo não passou de um ato isolado. Os próximos dias poderão trazer mais informações sobre o caso.