Pelo menos oito mortos e sete desaparecidos no Irão devido a avalanches

Pelo menos oito pessoas morreram e sete estão desaparecidas devido a avalanches e tempestades de neve que ocorreram na sexta-feira nas montanhas do norte de Teerão, divulgou este sábado o subdiretor do Movimento do Crescente Vermelho no Irão.

"Os corpos de oito alpinistas desaparecidos foram encontrados nas alturas de Teerão graças aos esforços das equipas de resgate e das operações do Crescente Vermelho", adiantou Mohammad Mohammadi à agência de notícias iraniana ISNA, citado pela AFP.

A televisão estatal do Irão noticiou que, pelo menos, sete alpinistas continuam desaparecidos, sublinhando que as buscas ainda estão em curso.

O mesmo órgão mostrou imagens de uma operação de resgate com helicópteros nas montanhas de "Tochal e Kolakchal", a norte da capital iraniana.

Um membro da equipa de resgate referiu que a missão é complicada devido ao mau tempo e à neve.

Na sexta-feira, devido à intensidade do vento, as autoridades iranianas desligaram o teleférico da estância de neve de Tochal, deixando 100 pessoas presas na montanha.

O porta-voz dos bombeiros, Yalal Malekí, disse à agência IRNA que, "após a redução da intensidade do vento, o teleférico foi ligado e todas aquelas pessoas foram transportadas em segurança para o sopé da montanha", indicou, acrescentando que o incidente "não causou feridos".