Canal inglês Channel 4 transmitiu vídeo falso da Rainha: foi um “aviso sério” para a ameaça das deepfakes ou a banalização de um problema?

O canal inglês Channel 4 está a ser criticado pela transmissão de um vídeo de cinco minutos da Rainha Isabel II digitalmente alterado como uma alternativa à tradicional mensagem real que é emitida no dia de Natal. Nesta versão “deepfake”, a Rainha reflecte sobre alguns dos acontecimentos mais marcantes de 2020 para a coroa britânica, incluindo o afastamento do Príncipe Harry e da sua mulher Meghan Markle da família real, e o envolvimento do Príncipe Andrew no escândalo sexual protagonizado por Jeffrey Epstein. A voz dos vídeos a imitar a monarca pertence à atriz Debra Stephenson. Entre as imagens falsas divulgadas pelo Channel 4 também é possível ver a Rainha a fazer uma rotina de dança proveniente do Tik Tok.

“As deepfakes ainda não foram usadas globalmente, exceto para atacar mulheres”, disse ao “The Guardian” Sam Gregory, diretor da organização Witness, cujo trabalho é defender os direitos humanos através da tecnologia. “Devíamos ser muito cuidadosos ao pormos as pessoas a pensar que não podem acreditar naquilo que veem. Para quem ainda não teve contacto com as deepfakes, isto pode levar a que acreditem que elas são um problema mais comum do que de facto são”, alertou. No fundo, não há nada de errado em “expor as pessoas a deepfakes", mas “escalar a retórica para parecer que estamos cercadas por elas” pode ser perigoso, argumenta Gregory.

Areeq Chowdhury, membro do think thank Future Advocacy e investigador do impacto da tecnologia e da inteligência artificial na sociedade, sublinhou a mesma ideia. “O risco é que se torna mais fácil usar deepfakes”, diz, e isso cria uma “ameaça”: a de que esta tecnologia possa ser cada vez mais usada para "descredibilizar imagens de vídeo genuínas” e verdadeiras.

Reagindo às críticas, o Channel 4 disse que o vídeo pretendia lançar um “aviso sério” sobre a ameaça das fake news e deepfakes nesta era digital. Tratou-se, por isso, de “um poderoso aviso de que já não podemos confiar nos nossos próprios olhos”, considerou Ian Katz, diretor de programas do canal.

“Neste caso o vídeo não é suficientemente realista para ser uma preocupação”, apontou o especialista em deepfakes Henry Ajder, diretor da empresa de software DipTrace. “Mas incluir uma nota de aviso antes de mostrar as imagens falsas, ou uma marca de água para que não possam ser cortadas e editadas, pode ser bom para que sejam publicadas de forma responsável”, disse. “Enquanto sociedade, temos de decidir quais os usos para as deepfakes que consideramos aceitáveis. O Channel 4 devia estar a encorajar as melhores práticas”, concluiu.