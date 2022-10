Brexit. Boris Johnson prepara-se para dizer que venceu na batalha com Bruxelas, segundo um documento visto pelo "Guardian"

E perto da hora de almoço desta quarta-feira voltaram as habituais notícias de que um acordo comercial entre a UE e o Reino Unido estaria próximo. Mas resta saber a definição de “próximo”, principalmente quando o assunto é um acordo que está há um ano a ser discutido, há um ano a falhar prazos, há um ano preso aos mesmos problemas. Depois de uma nova onda de otimismo, a correspondente do "Le Figaro" em Bruxelas, Anne Rovan, recorreu ao Twitter para acalmar os ânimos com três palavras: "Fonte UE: 'Bloqueado'".

No último dia possível para que o acordo entre o Reino Unido e a UE possa entrar em vigor antes do fim do período de transição, evitando assim a imposição imediata de tarifas, quotas e verificações minuciosas de pessoas e bens nas fronteiras logo do primeiro dia de 2021, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, prepara-se para cantar vitória assim que o acordo for assinado e até já tem um texto a detalhar, com percentagens, as razões para a sua vitória. Escusado será dizer que assim que esta notícia foi publicada no “Guardian”, centenas de pessoas um pouco céticas em relação a esta suposta vitória britânica recorreram ao Twitter para escrever mensagens onde identificavam o líder do Executivo britânico e o acusavam de ser “cínico” ou “incompetente” e que, de facto, o que acontece é que o Reino Unido “já não faz parte de um projeto de paz que é o mais nobre do mundo”, na frase da deputada de Os Verdes Caroline Lucas, uma forte europeísta.

Mas o que pensa então dizer Johnson quando finalmente comunicar ao país que há acordo? Segundo o “Guardian”, o primeiro-ministro britânico já tem escrito que conseguiu vencer "28 batalhas contra os 11 triunfos de Bruxelas", apesar de referir também que foi obrigado a ceder um pouco na questão das pescas. O documento está a ser lido como uma forma de tentar dissuadir uma putativa rebelião entre os deputados conservadores da ala mais eurocética do partido, que podem alegar que o Reino Unido, depois do acordo, continua demasiado alinhado com as regras da UE para se poder proclamar a tal nação independente e soberana que o Brexit se fez para resgatar.

Dos números para as percentagens, Boris prepara-se também para dizer que David Frost, que lidera a equipa britânica nas negociações com Bruxelas, conseguiu impor as exigências britânicas em 43% dos assuntos mais importantes, contra os 17% de Michel Barnier. Os restantes 40% representam “um compromisso equilibrado entre as partes”.

Quando Johnson falar vão continuar a existir dúvidas sobre os potenciais efeitos deste acordo para a economia britânica - que serão graves, segundo as projeções do Instituto para a Responsabilidade Orçamental.

Apesar das dúvidas sobre algumas das "vitórias", o documento de Boris ilustra alguns aspetos em que a equipa de Frost de facto se aproximou dos seus objetivos. Um dos maiores obstáculos nas negociações foi a insistência da UE de que Bruxelas deveria ser capaz de aplicar tarifas se o Reino Unido decidisse divergir dos padrões europeus nas regulamentações que protegem o ambiente e os direitos sociais e laborais de todos os trabalhadores. Londres queria apenas que as partes concordassem em ir falando e avaliando mutuamente as regras do "campo de jogo justo" (o level playing field ). “O Reino Unido rejeitou os pedidos da UE por um mecanismo de 'equivalência' e, em vez disso, garantiu uma cláusula de revisão e reequilíbrio que permite a qualquer lado iniciar uma revisão formal das partes económicas do negócio, incluindo na questão da concorrência equilibrada. "Quaisquer medidas de reequilíbrio de curto prazo são estritamente limitadas e proporcionais e estão sujeitas à aprovação de um painel de arbitragem independente", lê-se no documento a que o “Guardian” teve acesso.

Vários analistas no Twitter desenhavam já quadros como no jogo do Bingo sobre o que é que cada lado tinha conseguido impor nestas negociações, mas ainda não se conhece o acordo - e por isso é difícil fazer para já essa contabilização. Sam Lowe, analista do Centre for European Reform, realçou que pelo menos o não-alinhamento nas questões da ajuda estatal (que a UE queria limitar) e a remoção da hipótese de ser o Tribunal Europeu de Justiça a decidir os eventuais litígios comerciais são vitórias britânicas. Resta avaliar tudo o resto. O sector dos serviços, por exemplo, que vale 80% da economia britânica, pode sofrer um duro impacto.