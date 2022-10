Etiópia. Dezenas de mortos no mais recente massacre, segundo agência da região Amhara

Várias dezenas de pessoas foram mortas esta quarta-feira, no mais recente massacre na parte ocidental da Etiópia, segundo a agência noticiosa ligada à região Amhara.

A Amhara Mass Media Agency, afiliada à região Amhara, cita testemunhas que contaram que o ataque ocorreu no início da manhã de hoje na zona de Metekel, na região de Benishangul-Gumuz.

O ataque ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ter visitado a região e ter falado sobre a necessidade de levar à justiça os responsáveis pelos recentes ataques.

As tensões étnicas são um grande desafio, uma vez que Abiy tenta promover a unidade nacional, num país com mais de 80 grupos étnicos.

As testemunhas, através do telefone, disseram que as casas foram queimadas no ataque, que ocorreu no condado de Bikuji.

Não ficou imediatamente claro quem eram os atacantes. O partido no poder na região, o Partido da Prosperidade Benishangul-Gumuz, disse numa declaração que "bandidos armados" tinham cometido um "crime horripilante".

Os amharas são o segundo grupo étnico mais populoso da Etiópia e têm sido alvo de ataques repetidos nas últimas semanas.

Segundo a Amnistia Internacional (AI), um ataque rebelde em 01 de novembro na longínqua região ocidental de Oromia matou pelo menos 54 pessoas.

Um ataque na região de Benishangul-Gumuz, no início de outubro, matou pelo menos 14 civis, de acordo com um oficial de segurança. Seguiu-se a ataques mortais semelhantes, em setembro, que também deslocaram mais de 300 pessoas, levando a Comissão Etíope dos Direitos Humanos a mostrar-se profundamente alarmada.