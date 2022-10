Rússia: Navalny conversou durante 49 minutos com um agente secreto que alegadamente participou no seu envenenamento

Aleksei A. Navalny, líder da oposição da Rússia a recuperar de um ataque com gás nervoso, participou num vídeo divulgado esta segunda-feira em que aparenta conversar com um agente dos serviços secretos russo sobre o envolvimento do Kremlin no seu envenenamento em agosto deste ano.

“A prioridade era máxima confidencialidade”, diz o homem por telefone a Navalny. “Assim ninguém podia filmar, ninguém viu nada que não precisassem de ver”, acrescenta esta pessoa que foi identificada pelo canal independente Bellingcat como Konstantin Kudryavtsev, um especialista em armas químicas do Federal Security Service (FSB), os serviços de inteligência internos da Rússia.

Navalny falou com este agente durante quase 50 minutos fazendo-se passar por um agente com pressa para concluir um relatório. Kudryavtsev parece acreditar e admite que o objetivo da missão era matar Navalny. Mais: diz que tal não aconteceu apenas porque o avião comercial onde o político seguia fez uma aterragem de emergência para Navalny receber assistência médica.

No entanto, em comunicado, o FSB nega que Navalny tenha falado com o agente em causa. Também sublinha que o vídeo de 49 minutos é falso: trata-se, isso sim, de uma “provocação planeada para desacreditar o FSB”, que “não poderia ter acontecido sem o apoio técnico e organizacional de agências de inteligência internacionais”, garante a entidade que sucedeu ao KGB.

Na semana passada, o Bellingcat e o The Insider, outro meio de comunicação social russo independente, publicaram uma investigação em que provam, através de “leaks” de registos telefónicos, que agentes do FSB especialistas em venenos seguiram Navalny durante anos e estavam próximos dele no dia em que foi exposto ao agente nervoso Novichok, na cidade de Tomsk, na Sibéria. Nesse dia, terão colocado o veneno na roupa interior de Navalny.

Em resposta, Vladimir Putin voltou a negar ter sido responsável por envenenar o seu opositor político com mais projeção. Aos jornalistas, o Presidente russo declarou entre gargalhadas que, se os agentes quisessem de facto matar Navalny, “provavelmente teriam acabado o serviço.”

No vídeo, quando Navalny e Kudryavtsev estão prestes a despedir-se e a desligar a chamada, o suposto agente do FSB diz isto: “Peço desculpa, tenho uma pergunta. É OK termos falado [disto] numa linha telefónica normal?”.