Covid-19, nova estirpe. Portugal trava entrada de estrangeiros do Reino Unido (e pede testes a portugueses). Países da UE suspendem voos

O Governo português anunciou na noite de domingo que vai exigir testes à entrada de todos os que vierem do Reino Unido, à semelhança do que faz com quem regressa dos EUA, acrescentando a proibição de entrada de todos os não residentes ou não portugueses. Segundo o Ministério da Administração Interna, "na sequência da evolução da situação epidemiológica no Reino Unido", o Governo determinou várias medidas para entrarem em vigor à meia-noite de segunda-feira.

Assim, estas são as novas medidas:

"Apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal;

"Estes passageiros têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo;

"Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito;

"Neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento, nos termos definidos pelas autoridades de saúde."

Esta medida, diz ainda a nota do MAI, "será atualizada de acordo com a evolução da situação". Para já, acrescenta, "não se confirma a circulação [em Portugal] desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga."

Itália, Bélgica e Países Baixos anunciaram este domingo a suspensão dos voos com o Reino Unido. A meio da tarde, Alemanha e Áustria juntaram-se ao leque europeu - ao mesmo tempo que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmava ter passado as últimas horas em contactos, convocando uma reunião de emergência (por video-chamada) de representantes dos 27 para coordenar medidas. Até a Irlanda já decidiu impor restrições aos voos e ligações de 'ferry'.

Em causa, está uma nova variante da covid que acelera a transmissão do vírus até mais 70%, uma situação que o Ministério dos Negócios estrangeiros português diz estar a seguir "com atenção", continuando a “ privilegiar as medidas de proteção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas", disse fonte do MNE à agência Lusa.

Em Itália, o governo já comunicou a decisão às autoridades inglesas. "Como Governo temos o dever de proteger os italianos", diz o ministro dos negócios estrangeiros, Luigi Di Maio, "A nossa prioridade é proteger a Itália e os nossos compatriotas", acrescentou.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, anunciou uma primeira suspensão das ligações ao Reino Unido que começa às 24:00 locais de hoje (23:00 em Lisboa) e será pelo menos de 24 horas, podendo ser prolongada.

Um comunicado do Ministério da Saúde holandês recomenda que a entrada da nova variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, “limitando e/ou controlando o movimento de passageiros provenientes do país” e a suspensão das ligações aéreas entrou em vigor às 6h locais deste domingo e vai continuar até 1 de janeiro

A Alemanha avisou que também encarava “seriamente” impor restrições. Em Berlim, fonte do Ministério da Saúde alemão indicou que o Governo estudava a suspensão dos voos provenientes do Reino Unido e da África do Sul, o país africano com maior número de infeções - e pelas 17h00 acabou por anunciar essa decisão, com efeitos por dois dias, na qual foi acompanhada da Áustria.

França também já suspendeu voos e comboios do Reino Unido, por 48 horas, enquanto Espanha pediu à União Europeia uma "resposta coordenada" à situação, mas já anunciou que vai defender os interesses dos cidadãos espanhóis. Isto enquanto anunciava que vai reforçar os testes à covid-19 nos aeroportos e portos do país para viajantes oriundos do Reino Unido.

A Comissão Europeia já foi questionada pela Agência France Presso sobre uma eventual recomendação da suspensão das ligações entre o Reino Unido e os países da UE, mas ainda não se pronunciou sobre o tema.

Se os cortes nas ligações entre países europeus e o Reino Unido se mantiverem ou se acentuarem, isso irá agravar os problemas de transporte que já se esperam a partir de janeiro devido ao Brexit.