Covid-19: Congresso dos EUA vai injetar 900 mil milhões de dólares em ajudas

O pacote de ajudas firmado num acordo este domingo pelo Congresso norte-americano vai ser canalizado para apoiar os americanos que ficaram sem emprego e estão em dificuldades, assim como a apoiar pequenas empresas, hospitais, escolas e a distribuiição de vacinas. O objetivo, consensualizado ao fim de meses de negociações entre Republicanos e Democratas, é estimular a economia, explica o The New York Times.

O acordo inclui, por exemplo, um apoio ao desemprego adicional de 300 dólares por mês, sensivelmente metade do que tinha sido acordado no início da pandemia. Mas também estende alguns apoios sociais - que ficariam sem efeito na próxima semana -, assim como programas de apoio a pagamento de rendas e de assistência alimentar. Para garantirem um acordo, os Democratas tiveram de prescindir de transferências de emergência para os estados, atualmente em dificuldade para gerir os efeitos da segunda vaga da pandemia.

O senador Mitch McConnell, o líder da maioria Republicana no Senado, anunciou o acordo referindo no plenário que com este pacote de ajudas "podemos finalmente dizer o a nossa nação quer ouvir há muito tempo: mais ajuda está a caminho".

Este acordo, que começou a ser discutido no verão, surge horas antes de o governo federal ficar sem fundos. Porém ainda não está claro quando a Câmara e o Senado irão libertar o acordo para o presidente Trump assinar.

Quando estiver fechado o texto, espera-se que seja abrangido com um pacopte de gastos global para o próximo ano fiscal dando origem a criando um financiamento de 2, 3 triliões de dólares, e cuja aprovação será o último grande ato do Congresso antes do final do corrente ano, refere o New York Times.