Sara Ocidental. O ressurgir de uma guerra com 45 anos

Na semana passada, sectores influentes da União Europeia, com Espanha à cabeça, deixaram entrever que a consulta de autodeterminação nunca se celebrará. “Com as ações violentas, a Polisario fica incapacitada para assumir responsabilidades numa solução política pactuada no âmbito de uma negociação multilateral, porque o referendo está descartado”, explica a marroquina Khalil, residente em Espanha e integrante de organizações internacionais que trabalham por um acordo de paz. Desde a saída dos espanhóis, em 1975, Rabat instalou milhares de colonos no Sara Ocidental, o que alterou o mapa demográfico e impede a elaboração de um censo que sirva de base para o ansiado referendo.

Mas há mais. É nesta zona que se controlam os ricos mananciais de pesca e minas de fosfatos, que os marroquinos hoje administram e utilizam, além da luta contra a imigração ilegal que parte rumo à Península Ibérica e ao estatuto especial vigente nos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilha, debilitando qualquer solução favorável aos sarauís.