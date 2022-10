Podcast premiado do NYT deu “muito crédito a relatos falsos” de homem que dizia ser ex-Daesh - o jornal pediu desculpa, o homem está preso

Um podcast amplamente premiado, finalista do Prémio Pulitzer, da autoria de um repórter do “New York Times” levou o jornal norte-americano a um pedido de desculpas esta sexta-feira. Numa longa nota editorial, um dos mais respeitados órgãos de comunicação social do mundo fala sobre as dúvidas que surgiram sobre a história do personagem principal retratado na série e reconhece que foi dado “muito crédito a relatos falsos ou exagerados”.

A história foi um sucesso em 2018. “Caliphate”, o nome da série dividida em 12 episódios, narrava o processo de radicalização de Shehroze Chaudhry, um homem que saiu do Canadá para se juntar ao Daesh, onde teria participado em decapitações. Toda a narrativa era empolgante, um lembrete de como pessoas comuns são levadas a cometer as maiores atrocidades, uma “experiência cinematográfica”, como lhe chamou Sam Dolnick, editor de vídeo do jornal.

“Acho que estávamos tão apaixonados por isto que quando vimos provas de que talvez ele fosse um impostor, quando vimos provas de que ele estava a inventar, não ouvimos com atenção”, diz agora Dean Baquet, editor executivo do “Times”, em entrevista à NPR sobre Shehroze Chaudhry, a personagem central de Caliphate.

Em voga nos Estados Unidos e na Europa, os podcasts têm feito um caminho ascendente em termos de ouvintes, de publicidade e até de possíveis chegadas ao cinema. Só que, como lembra o “The Verge”, “os factos nem sempre são sexy e Hollywood quer uma boa história”. Hollywood queria esta história, a do canadiano que se enamorou pelo Daesh e se transformou num dos seus combatentes.

“Caliphate” estava, aliás, entre os vários podcasts de sucesso criados pelo jornal, talvez nenhum tão bem-sucedido quanto “The Daily”, podcast de notícias, e faz parte de uma lista de narrativas sobre crimes reais que tem vindo a crescer nos EUA. Só que, apesar da história, o jornal nunca quis que os podcasts deixassem de ser jornalismo.

A 25 de setembro, a polícia do Canadá prendeu Chaudhry, acusando-o de mentir sobre o envolvimento com o Daesh, as execuções, os crimes de guerra. Em comunicado, a polícia canadiana baseia a acusação nas “numerosas” entrevistas nas quais o homem descreve viagens à Síria, nomeadamente a que teria acontecido em 2016, quando foi recrutado para participar em “atos de terrorismo”.

Nos últimos dois meses, o “New York Times” iniciou uma investigação que o levou a descobrir “uma história de deturpações por parte do Sr. Chaudhry e nenhuma validação de que ele tenha cometido as atrocidades que descreveu no podcast ‘Caliphate’”, lê-se no editorial. “Como resultado, o Times concluiu que os episódios de ‘Caliphate’ que apresentaram as alegações do Sr. Chaudhry não cumprem os nossos padrões de rigor.”

Agora cada episódio da série começa com uma correção lida por Michael Barbaro, apresentador do “Daily”, que lembra aos ouvintes que o que diz Chaudhry “não cumpre os padrões de rigor”. O último episódio, gravado esta sexta-feira, mais de dois anos depois do anterior, chama-se “Examinando o Caliphate”.

Também a apresentadora de “Caliphate”, a conceituada repórter Rukmini Callimachi, pediu desculpas aos ouvintes e vai deixar de cobrir temas relacionados com terrorismo. “Comprometo-me a fazer melhor no futuro”, escreveu também em comunicado.

A queda de um dos produtos jornalísticos mais aclamados dos últimos anos está a abrir uma discussão não só sobre jornalismo, mas sobre a crescente indústria dos podcasts.

O ritmo da publicidade e a corrida para que as narrativas passem do áudio ao vídeo, quem sabe às telas de cinema, tem precipitado editores e jornalistas a procurar histórias suculentas mas não raras vezes fantasiosas. Em 2012, também o “This American Life”, podcast emitido em diversas rádios norte-americanas, caiu na armadilha quando pôs um homem a visitar uma fábrica da Apple na China: o homem, ator de teatro, contou o que viu e o que não viu, leu e investigou, fez com que tudo parecesse uma experiência pessoal, aumentando o dramatismo do episódio. A retratação pública foi feita ainda em 2012 e pode ser lida aqui.