Palantir, o olho que tudo vê. Tudo sobre a empresa de dados que está a conquistar o mundo

No outono passado, numa luminosa tarde de terça-feira, Alex Karp estava a fazer tai chi no Jardim do Luxemburgo. Vestia um fato de treino azul da Nike, um polo também azul, meias cor de laranja, ténis cinzentos e óculos de armação branca com tons de vermelho que só podiam chamar a atenção para o seu traço mais distintivo, um emaranhado de cabelo sal e pimenta que se erguia em direção ao céu.

Sob uma cobertura de castanheiros, Karp executou uma série de movimentos elegantes de tai chi e qigong, remexendo gentilmente as pedrinhas e a terra sob os seus pés enquanto se torcia e virava. Um grupo de adolescentes olhava divertido. Ao fim de uns 10 minutos, Karp foi até um banco próximo, onde um dos seus guarda-costas tinha colocado uma geladeira e aquilo que parecia uma caixa de instrumento. A geladeira continha várias garrafas de uma cerveja não alcoólica alemã que Karp bebe (abriu uma quando ia a sair do parque). Na caixa havia uma espada de madeira de que ele precisava para a parte seguinte do seu exercício. “Da última vez que aqui estive trouxe uma espada verdadeira, mas a polícia parou-me”, disse, começando a cortar o ar com a espada.