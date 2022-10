Covid-19: Incêndio em unidade de Cuidados Intensivos na Turquia faz dez mortos

Um incêndio matou este sábado dez doentes com covid-19 internados num hospital em Gaziantep, no sudeste da Turquia, anunciou o ministro da Saúde turco.

O fogo ocorreu na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital, dedicada a pessoas diagnosticadas com a doença, e foi provocado pela explosão de um cilindro de oxigénio de um ventilador.

Os restantes pacientes afetados pelo incidente foram transferidos para outras unidades hospitalares da região.

"Estamos profundamente tristes com este trágico acontecimento", afirmou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, durante uma visita ao hospital.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a unidade de cuidados intensivos completamente devastada, com camas carbonizadas.

A Turquia tem registados mais de dois milhões de casos de covid-19, dos quais mais de 17.600 morreram.

Perante o aumento no número de casos da doença, a Turquia reforçou as medidas em vigor no final de novembro, introduzindo o recolher obrigatório total ao fim de semana e parcial durante a semana.