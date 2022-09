ONG desafia futura presidência portuguesa do Conselho da UE a olhar à “dignidade dos que procuram a Europa como refúgio”

Numa carta enviada ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e à representação permanente de Portugal na UE, o coletivo Humans Before Borders (HuBB) desafia Portugal a assumir o cargo de Presidência do Conselho Europeu, no dia 1 de janeiro, com medidas para o acolhimento e a integração de refugiados. Espera-se um “papel ativo na discussão e desenvolvimento de políticas baseadas nos direitos humanos e na dignidade daqueles que procuram a União Europeia como refúgio”, pode ler-se na carta, a que o Expresso teve acesso.

Além da substituição dos atuais campos de refugiados “por estruturas dignas para o acolhimento de requerentes de asilo”, a organização sem fins lucrativos (ONG) propõe ainda que seja reforçada a capacidade de ação e de recursos humanos do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, bem como considera imprescindível a criação de um mecanismo de monitorização europeu, “autónomo e independente que investigue e reporte a violência nas fronteiras internas e externas e a recusa de operações de salvamento nos mares Egeu e Mediterrâneo”.

Outro dos apelos centra-se na suspensão imediata do apoio e do financiamento da “Guarda Costeira Líbia” e no fim dos “retornos ilegais de requerentes de asilo a países vizinhos - nomeadamente à Turquia, à Líbia e a Marrocos”.

No documento, enviado esta sexta-feira de tarde, em pleno Dia Internacional dos Migrantes, entre as propostas da HuBB está a redistribuição equitativa e proporcional dos requerentes de asilo e dos refugiados pelos estados membros da União Europeia, e depois a promoção da sua integração nos diferentes países, apoiando as organizações que lhes garantem um “melhor acesso à saúde, ao ensino, ao emprego”.

A presidência portuguesa da UE arranca no primeiro semestre de 2021, sucedendo à Alemanha e antecedendo a Eslovénia. Esta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse em entrevista que “reforçar a abertura da Europa ao Mundo” estava entre os grandes objetivos do Governo com esta presidência, mas nas prioridades que António Costa apresentou a Emmanuel Macron o primeiro-ministro realçou três eixos principais: a recuperação económica e social da economia pós-covid 19, o relançamento das relações da União Europeia com os EUA e as negociações do Brexit.