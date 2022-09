Hungria aprova (mais) leis homofóbicas e que diminuem o escrutínio do dinheiro público

O Parlamento da Hungria aprovou esta terça-feira várias leis que diminuem os direitos dos cidadãos homossexuais, tornam mais difícil para os partidos da oposição contestarem o primeiro-ministro Viktor Orbán, e diminuem a fiscalização da utilização de dinheiro público. Este pacote legislativo inclui ainda uma emenda constitucional que torna mais fácil ao Governo declarar o estado de emergência - como resposta a uma única manifestação, por exemplo.

O jornal “The New York Times” sublinha que esta emenda constitucional define a família assim: um homem como pai, uma mulher como mãe - na prática, lembra o jornal, impede que casais gays adotem crianças, e também torna mais difícil a adoção por parte de pessoas solteiras.

“Sempre que é possível, o Fidesz [o partido no poder, de extrema-direita] escolhe cimentar ainda mais o seu poder com leis destas”, disse Agnes Kovacs, jurista no Eotvos Karoly Policy Institute. A investigadora classifica as leis como “muito preocupantes” e lembra que Viktor Orbán está há mais de dez anos a corroer instituições democráticas húngaras e a atacar o princípio da separação de poderes. Neste caso, o Governo justificou a legislação dizendo que a constituição deve ser “um retrato vivo [do país] que expressa a vontade da nação e a forma como queremos viver.”

A legislação anti-LGBT não é novidade - em maio foi aprovada uma lei que impedia o reconhecimento de pessoas transgênero no universo do Estado - mas surge depois de um dos principais aliados de Orbán e deputado europeu, Jozsef Szajer, ter sido apanhado numa orgia gay em Bruxelas, em violação das regras de confinamento da capital belga. Szajer, abertamente homofóbico, demitiu-se do Parlamento europeu de seguida.

Quanto à diminuição do escrutínio de dinheiro público previsto na lei, críticos do Governo húngaro apontam que o país prepara-se para receber fundos europeus - isto depois de ter bloqueado a aprovação desse dinheiro durante semanas, juntamente com a Polónia. “Orbán muda constantemente as regras do jogo. A Hungria vai receber grandes subsídios da UE nos próximos dois anos, e será fácil para o primeiro-ministro fazer pagamentos às pessoas que o servem”, lamentou Akos Hadhazy, um jurista da oposição.

Devido aos ataques que o Fidesz tem feito às fundações de um estado de Direito nos últimos anos, a Hungria já não é uma democracia mas sim um “regime híbrido numa zona cinzenta entre democracias e autocracias puras”, definiu em maio deste ano a organização sem fins lucrativos Freedom House, no seu relatório anual “Nations in Transit”.