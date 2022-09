EUA. Biden escolhe ex-adversário Buttigieg para secretário dos Transportes dos EUA

Joe Biden, eleito Presidente dos EUA há pouco mais de um mês, escolheu Pete Buttigieg, ex-adversário à liderança do Partido Democrata, para liderar a pasta dos Transportes no país. A notícia é avançada por duas fontes próximas do processo à agência Reuters.

Buttigieg desistiu dessa candidatura em março deste ano, depois de as sondagens até o terem colocado na liderança. Na mesma altura, ainda antes de escolhido o candidato democrata à eleição, o político, que foi consultor e tenente na Reserva da Marinha dos EUA, declarou o apoio a Biden, reforçando a ala mais moderada do partido, em detrimento de Bernie Sanders.

O político de 38 anos foi mayor da cidade de South Bend, no estado de Indiana, entre 2012 e 2020, mas nunca exerceu nenhum cargo a nível federal. Seria, aliás, a primeira pessoa LGBTQ a ser nomeada para liderar uma pasta governamental.

Os rumores de que Buttigieg pudesse ser nomeado para a administração de Biden datam do dia em que o democrata foi eleito, mas parecem agora confirmar-se, ainda que para um cargo para o qual o político não tem grande experiência conhecida — o secretário de Estados dos Transportes tem por missão supervisionar os sistemas de trânsito terrestres e aéreos nos Estados Unidos.

Ainda assim, a nomeação confirma uma ascensão quase meteórica de Buttigieg dentro do partido. Uma das limitações que lhe eram apontadas aquando da candidatura à Casa Branca era precisamente a falta de experiência política, lacuna que um cargo como este ajudará a apagar.