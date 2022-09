China acusada de espiar telemóveis de dezenas de milhares de cidadãos norte-americanos

Uma investigação de um especialista em segurança de comunicações concluiu que a China usou redes telefónicas nas Caraíbas para vigiar utilizadores de telemóveis norte-americanos, sobretudo entre 2018 e o presente ano. Dezenas de milhares de pessoas terão sido afetadas - as suficientes para o ato ser classificado como “espionagem”. Segundo as informações que Gary Miller disponibilizou ao jornal “The Guardian”, os alegados ataques terão permitido à China direcionar, intercetar e localizar comunicações telefónicas de cidadãos dos EUA, explorando para o efeito vulnerabilidades nas infraestruturas tecnológicas do país.

“As agências governamentais e o Congresso sabem das vulnerabilidades das redes móveis há anos”, disse Miller ao “The Guardian”. “As recomendações de segurança não têm sido seguidas e não são suficientes para travar atacantes”, avisou.

Segundo o especialista, que trabalhou na empresa de segurança Mobileum antes de fundar a Exigent Media (especializada em prevenção de ataques cibernéticos), a China terá usado uma operadora controlada pelo seu próprio Estado - a China Unicom - para direcionar de forma ilegítima sinais para os telemóveis de cidadãos dos EUA, muitas vezes em viagem no estrangeiro. Estes sinais, imperceptíveis para o utilizador, são por norma usados para processos normais das comunicações móveis, como conectar dois telemóveis ou aceder ao roaming.

Miller focou a sua investigação em sinais destes que tinham sido “desautorizados” pela GSM Association, uma associação internacional que representa a maioria das empresas de comunicações telefónicas do mundo. “Ninguém na indústria quer que o público saiba a gravidade destes ataques de vigilância. Eu quero que o público saiba”, acrescentou.

Ao “The Guardian”, a embaixada da China no Reino Unido comentou assim as alegações: “A posição do governo chinês sobre cibersegurança é consistente e clara. Nós somos firmemente contra ataques cibernéticos de qualquer tipo. A China é uma forte defensora da cibersegurança”.

James Lewis, diretor do Strategic Technologies Program at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), comentou a notícia desta forma ao The Guardian: “Temos uma ilusão de segurança quando falamos nos nossos telemóveis. As pessoas não se apercebem que estamos sobre um ataque de espionagem constante em tudo o que é ligado a uma rede. Isto é apenas mais um exemplo de uma campanha bastante agressiva e sofisticada deste género”.