Câmara de Paris multada em €90 mil por empregar demasiadas mulheres

A decisão "é obviamente absurda, injusta, irresponsável e perigosa". Foi esta a reação de Ana Hidalgo, presidente da câmara de Paris, ao receber esta terça-feira uma multa no valor de 90 mil euros, justificada por a instituição empregar demasiadas mulheres em cargos relevantes.

A multa aplicada sobre a câmara de Paris foi uma iniciativa do Ministério da Função Pública, a pretexto de o município ter violado as regras nacionais que vigoram em França sobre igualdade de género ao optar por nomear 11 mulheres e apenas cinco homens para cargos de gestão na prefeitura em 2018.

Significa que a taxa de mulheres em cargos de gestão na câmara de Paris é de 69% desde há dois anos, ao contrário de uma norma datada de 2013 indicando que neste tipo de cargos não deve haver mais de 60% de nomeações para apenas um género, norma que Anne Hidalgo considera ser "absurda".

Ao mesmo tempo, Anne Hidalgo garante ter ficado feliz ao receber a multa esta terça-feira, declarando, numa reunião do conselho municipal: "tenho o prazer de anunciar que fomos multados por termos nomeado mulheres demais para cargos de direção".

A autarca de Paris garantiu ainda que vai levar pessoalmente ao Governo francês o cheque da multa decretada pelo Ministério da Função Pública, juntamente com todas as mulheres que trabalham com ela.