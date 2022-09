Assassino do Zodíaco. Um mistério com mais de 50 anos foi finalmente resolvido. Terá sido mesmo?

Três entusiastas da criptografia resolveram um mistério com mais de 50 anos e decifraram um código da autoria do Assassino do Zodíaco. Este criminoso — cuja identidade nunca se descobriu — aterrorizou a região da Baía de São Francisco, na Califórnia, em finais dos anos 1960, inícios de 1970.

Na mensagem agora decifrada, enviada em 1969 para o jornal “San Francisco Chronicle”, o autor gaba-se dos seus feitos, desafia as autoridades, mas não revela nem dá pistas sobre a sua identidade nem sobre o motivo dos crimes.

“Espero que se estejam a divertir muito a tentar encontrar-me. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai mandar-me para o paraíso muito mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes a trabalhar para mim”, aludindo a outros serial killers a quem serviu de inspiração.

Os três criptógrafos que “traduziram” a mensagem analisavam-na desde 2006, com recurso a tecnologia e valências académicas diferenciadas. Eram eles David Oranchak, um web designer norte-americano, Sam Blake, um matemático australiano, e Jarl Van Eycke, um engenheiro de software.

Num vídeo disponibilizado no YouTube — e dedicado às vítimas do serial killer e respetivas famílias —, David Oranchak explica como decifraram o criptograma de 340 carateres espalhados por 17 colunas.

O código foi desvendado a 3 de dezembro e, dois dias depois, a equipa comunicou a solução ao FBI, a agência federal dos Estados Unidos responsável pela investigação.

Esta sexta-feira, o FBI acusou a receção da informação e, no Twitter, confirmou que a investigação ao caso vai continuar, sem adiantar mais pormenores.

O Assassino do Zodíaco — assim chamado por ser o pseudónimo que o autor dos crimes usava — reivindicou a morte de 37 pessoas, mas apenas cinco, assassinadas a tiro e à facada, lhe foram atribuídas (havendo ainda dois sobreviventes).

O primeiro crime aconteceu a 20 de dezembro de 1968, em Lake Herman Road, uma estrada de Vallejo, muito usada para encontros de jovens casais. Era o caso de David Arthur Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, surpreendidos por um carro estacionado atrás do deles. Assustados, os jovens tentaram fugir, sem sucesso: David foi morto ainda dentro da viatura e Betty foi baleada mortalmente a pouco mais de 20 metros de distância do carro.

A 31 de julho de 1969, quando já tinha realizado dois ataques, o criminoso enviou três cartas para outros tantos jornais da região: “Vallejo Times-Herad”, “San Francisco Chronicle” e “San Francisco Examiner”.

Em cada uma seguia também um terço de um criptograma composto por letras e símbolos que o assassino pedia para ser publicado na primeira página de cada jornal. “Nesse código está a minha identidade”, dizia. Se a mensagem não fosse publicada, ameaçava fazer uma grande matança.

As mensagens foram publicadas, com algumas omissões para proteger pormenores da investigação. Uma delas, um código bastante mais simples, foi de imediato decifrado por um professor e a sua esposa. Dizia, entre outras coisas: “Gosto de matar pessoas porque é muito divertido, é mais divertido do que matar animais selvagens na floresta porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar”.

No total, são quatro as mensagens codificadas pelo assassino. O caso inspirou dois filmes — “Zodiac” (2007), com Jake Gyllenhaal no papel de um cartunista com tiques de investigador e “Dirty Harry” (1971), com Clint Eastwood como um detetive. Com dois códigos ainda por decifrar, o mistério tem potencial para continuar a alimentar novas ficções.