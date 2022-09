Carro atropela manifestantes do Black Lives Matter em Manhattan

Um veículo atingiu esta tarde um grupo de manifestantes do Black Lives Matter concentrado em Manhattan. A condutora do veículo foi detida no local, depois de o carro que conduzia ter abalroado várias das pessoas que participavam no protesto. Segundo um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, há pelo menos seis feridos, embora sem gravidade.

Não está claro, por enquanto, se se tratou de um acidente ou de um ato intencional.

As cerca de 50 pessoas presentes no local protestavam em solidariedade com os prisioneiros detidos pela agência federal de imigração em Jersey. Os prisioneiros estão em greve de fome contra as condições em que são mantidos.

O incidente aconteceu depois das 16h na esquina da 39th Street com a Third Avenue, precisou a polícia, que não adiantou mais pormenores.