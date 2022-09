Pornhub proíbe “download” de vídeos depois de queixas sobre abuso de menores e violações

Depois de anos e anos de queixas sobre vídeos de violações e abuso sexual de menores, o site de partilha de vídeos pornográficos Pornhub decidiu mudar algumas das suas regras. A partir do próximo ano vai ser necessário proceder a uma verificação da identidade para publicar vídeos e deixa de ser possível fazer “download” dos mesmos.

As regras foram anunciadas esta quarta-feira pela empresa, dias depois de o “New York Times” ter publicado uma investigação sobre o assunto com testemunhos de jovens que viram vídeos seus serem publicados no Pornhub quando eram menores e contra a sua vontade.

Em comunicado publicado no seu site, a empresa dá conta das novas regras e informa que, até serem implementadas, só os parceiros oficiais do site podem publicar vídeos. Além da proibição dos “downloads” e da publicação de vídeos por parte de utilizadores anónimos, a empresa vai reforçar a moderação dos conteúdos publicados, tendo já, para esse efeito, criado uma equipa, designada “Red Team”, que vai estar “exclusivamente focada na deteção de conteúdos potencialmente ilegais”. No próximo ano vai ser ainda divulgado um relatório sobre as atividades dessa equipa e outros dados.

No comunicado, o Pornhub diz também que “nada é mais importante do que a segurança da comunidade” e que “nos últimos anos foram implementadas medidas para proteger a plataforma” de conteúdos que carecem de consentimento e infrinjam determinados direitos, como o direito à privacidade. “Estamos continuamente a rever a nossa política de segurança para conseguir identificar e remover vídeos ilegais”, diz a empresa. A investigação publicada no sábado pelo “New York Times”, da autoria do colunista Nicolas Kristoff, mostra que não será, contudo, bem assim.

Segundo Nicolas Kristoff, que falou com várias jovens que foram expostas na plataforma sem o seu consentimento quando ainda eram menores, o Pornhub está “infestado de vídeos de violações”, incluindo de menores, e “revenge porn” (pornografia de vingança, isto é, imagens ou vídeos íntimos de pessoas divulgados sem a autorização destas). O que também não falta são conteúdos “racistas e misóginos”, bem como “vídeos de mulheres a serem asfixiadas com sacos de plástico”.

De entre as várias pesquisas que fez destaca uma em que procurou especificamente por vídeos de jovens menores — encontrou mais de 100 mil. Ao contrário de plataformas como o Youtube, refere o jornalista, o Pornhub permite que estes vídeos sejam transferidos diretamente a partir do seu site, o que faz com que a atuação das autoridades, quando existe, seja já quase sempre tardia — os conteúdos continuam a ser publicados vezes e vezes sem conta sem que isso possa ser travado. Ao jornal norte-americano, a empresa considerou as alegações “falsas e irresponsáveis” e sublinhou o seu “compromisso inequívoco” no combate “ao conteúdo sobre abuso de menores”.

Nicolas Kristoff aponta ainda o dedo a empresas de serviços financeiros como a Mastercard, Visa e American Express, que “deveriam suspender a sua colaboração com o Pornhub, à semelhança do que fez a PayPal”. Segundo a BBC, tanto a norte-americana Mastercard como a Visa estão a investigar internamente o assunto.

Estas práticas e a publicação deste tipo de vídeos não acontecem apenas no Pornhub, refere também a investigação — na plataforma XVideos, também de vídeos pornográficos, circulam vídeos assim, bem como no Twitter, Reddit e Facebook. E a Google, lembra também, “apoia modelos de negócios de empresas que lucram com o abuso sexual de menores”.