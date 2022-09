França. Primeiro rascunho da lei contra radicalismo islâmico prevê controlo do discurso ódio online e proíbe símbolos religiosos no Estado

O governo francês divulgou esta quarta-feira o primeiro rascunho da legislação contra o "separatismo" islâmico, prometida após o assassinato do professor Samuel Paty, em outubro. O texto chama-se lei “para proteger os princípios da Republica” e não tem quaisquer referências diretas ao islamismo, mas Jean Castex, primeiro-ministro, apresentou-a como uma seta contra “a perniciosa ideologia conhecida como radicalismo islâmico”. “Este primeiro rascunho não é um texto contra religiões, nem contra a religião muçulmana em particular. É o contrário: uma lei de liberdade, uma lei de segurança, uma lei de emancipação perante o fundamentalismo religioso.”

O texto aprofunda o princípio de neutralidade do Estado francês a empresas contratadas pelo sector público: todos os que trabalham para o Estado não podem usar símbolos religiosos ostentativos, nem recusar trabalhar com pessoas de outro sexo ou religião. O discurso de ódio e outro conteúdo radical nas redes sociais vai ser mais monitorizado e passa a ser ilegal identificar funcionários públicos com intenção de os maltratar - um ponto em parte semelhante ao que a “lei de segurança pública” previa para os polícias e que o Parlamento aprovou mas o Governo mandou reescrever após protestos nas ruas francesas.

Além destas linhas vermelhas também vão ser cancelados todos os subsídios a associações que forem consideradas “hostis” para com os princípios da França: todas as entidades vão ter de assinar uma declaração de princípio em que garantam a sua lealdade à República para terem acesso a fundos do Estado. As autoridades ficam também proibidas de separar grupos de mulheres e homens em piscinas públicas, além de passar a ser crime exigir um médico de determinado sexo nos hospitais públicos.

Este é o último passo do governo liderado por Emmanuel Macron para combater o extremismo islâmico: em outubro, logo após o ataque que vitimou Paty, foram anunciadas novas restrições a mesquitas e grupos culturais muçulmanos, além de planos para banir as aulas domésticas. Há praticamente três anos o governo de Macron deu início a uma estratégia de "desestabilização" de redes extremistas islâmicas em 15 distritos do país.

A estratégia tem sido criticada como “excessiva” em vários quadrantes liberais da sociedade francesa mas parece ser apoiada pela maioria dos eleitores: uma sondagem de outubro realizada para a CNews indicou que 87% dos franceses acreditam que o laicismo do país está em risco e 79% concordam que “o islão declarou guerra à França e à República”. Tudo isto a poucos meses das eleições regionais, em março: Macron não quer que o seu partido República em Marcha perca terreno para o partido de extrema-direita Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen.