Macron recebeu Sisi sem condenar violação de direitos humanos. E teve manifestações à porta

Duas concentrações distintas, que juntaram cerca de 100 pessoas, foram organizadas frente à Assembleia Nacional (parlamento), uma organizada pelas ONG de direitos humanos FIDH, Acat France, Amnistia Internacional (AI) e eleitos, e outra pela diáspora egípcia. Com cartazes de "presos políticos" na mão, criticaram o Presidente Emmanuel Macron por fazer "passar os interesses económicos à frente dos direitos humanos" no final da visita do chefe de Estado egípcio.

Diversos cartazes com as frases "Urgência direitos humanos no Egito" e "Não ao tapete vermelho para os ditadores" rivalizavam com outros mais incisivos, que mostravam Abdel Fattah al-Sissi com farda de general e com o título "O carniceiro do Egito", indicou a agência noticiosa France-Presse.

"Sisi assassino, Macron cúmplice", ou "Sisi criminoso, Europa cúmplice", foram as palavras de ordem dos membros da diáspora, enquanto os defensores dos direitos humanos pediam "liberdade e democracia para o povo egípcio".

Em declarações à agência francesa, Katia Roux, da AI, deplorou que "a visita de el-Sissi tenha decorrido num contexto de crescente repressão da sociedade civil", e que os "direitos humanos tenham sido relegados para segundo plano", atrás dos "interesses económicos e militares considerados prioritários".

Segundo a ativista, as ONG foram "entendidas mas não escutadas" pelo Presidente Macron, de quem esperavam "um gesto forte".

"Estamos pelo menos dececionados pelo facto de as autoridades francesas não terem aproveitado a ocasião para condicionar a ajuda militar ao Egito", considerou, por sua vez, Antoine Madelin, da Federação Internacional dos Direitos Humanos (FIDH).

Elias Geoffroy, da Acat-France, uma ONG cristã contra a tortura e a pena de morte, também lamentou a ausência de "qualquer condicionalismo" nas vendas de armas e equipamentos de vigilância eletrónica ao Egito. A França assinou acordos, designadamente europeus, onde se compromete em que este material vendido não seja utilizado para reprimir a população. "Trata-se de uma questão jurídica e moral", considerou Geoffroy.

No decurso de uma intervenção, Asmahan El Bakraoui, da Iniciativa franco-egípcia para os direitos e liberdades, recordou que "mais de 60.000 prisioneiros estão encerrados nas masmorras egípcias", enquanto outros denunciaram "a tortura generalizada", "os desaparecimentos" e os "ataques contras as mulheres e os LGBT".

Céline Lebrun, mulher francesa do militante egípcio-palestiniano Ramy Shaath, detido sem julgamento há mais de um ano, assinalou que "coloca muitas questões" na eficácia do "diálogo franco e aberto" sobre direitos humanos com Cairo, prometido por Macron.

"Que terrível epílogo, 10 anos após as revoluções árabes", protestou o conselheiro regional Roberto Romero, do partido Générations.

"Se a França dos direitos humanos não se indigna, está condenada a tornar-se numa nação secundária", disse Romero, apelando ao Estado que pare com a venda de armas "utilizadas contra a população egípcia" em nome de uma "pseudo-luta contra o terrorismo".