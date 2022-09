Índia. Surto de doença misteriosa provoca uma morte e centenas de hospitalizados

A Índia é o segundo país com mais infetados pelo novo coronavírus em todo o mundo, com um total de casos positivos que se aproxima dos dez milhões. A juntar à covid-19, o gigante asiático enfrenta agora um novo e desconhecido surto, que alastrou no estado de Andhra Pradesh, no sudeste do país, onde centenas de casos foram reportados pelas autoridades de saúde nos últimas três dias.

Os sintomas mais comuns são náuseas, vómitos, tonturas, ataques epilépticos e até mesmo perda de consciência. A origem da doença é ainda desconhecida, num momento em que foi já foi confirmada a morte de um paciente de 45 anos, na sequência de um ataque cardíaco.

“As pessoas que ficaram doentes, principalmente as crianças, de repente começaram a vomitar, após se queixarem de dores nos olhos. Alguns desmaiam ou sofrem convulsões”, explicou um médico da unidade de saúde local ao jornal “The Indian Express”.

O foco da doença surgiu na cidade de Eluru, fazendo com que 455 pessoas fossem mesmo hospitalizadas. Dessas, 227 ficaram internadas, 70 receberam alta entretanto, enquanto 157 continuam sob vigilância médica. Todas testaram negativo para a covid-19 e análises ao sangue descartam qualquer sinal de infeção viral.

O ministro da Saúde, Alla Kali Krishna Srinivas, descarta igualmente “a contaminação da água ou a poluição do ar como causa”, acrescentando que esta “é uma doença misteriosa e apenas as análises de laboratório vão revelar exatamente do que se trata”.